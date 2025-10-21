事後避孕藥日本開放 免處方籤藥局拿藥

日本女權大躍進！日本政府近日宣布，開放女性可以不用處方籤就到藥局拿事後避孕藥，沒有年齡限制且不需要雙親同意，但一定要經過藥師認證。全球目前有至少90個國家可以不用處方籤就到藥局拿事後避孕藥，但日本相對保守的社會氛圍，此法能夠通過，對日本女性身體自主權有更多保障。

日本跟上女權腳步

根據《英國廣播公司》報導，日本藥商ASKA Pharmaceutical對於新規定表示，相關規定反而可以促進日本女性的生育健康，不過相關藥物將會貼上「需要指引藥物」的標籤，代表一定要有藥師在場才可以取藥。事後避孕藥的原理是避免女性的卵子在子宮上著床，必須要在女性進行完房事後3到5天內就服用。

雖然全球已經有超過90個國家可以不用處方籤就到藥局領事後避孕藥，但日本相對保守的社會氛圍與父權主義，讓相關規定在日本通過的比較緩慢，日本厚生省曾於2017年研議，但後來便沒有下文。以知名避孕藥Norlevo為例，婦女需要經過醫生檢查與開立處方籤，才能在診所或藥局領藥。

迎來首位女性首相

《日本時報》提到，日本政壇同時也迎來新開始，自民黨總裁高市早苗近日正式與日本維新會達成聯合執政協議，自民黨196席加上維新會35席，還有參政黨3席與其他無黨籍議員支持下，高市成為日本歷史上首位女首相。

《CNN》提到，高市過去在黨內屬於更保守路線者，被視為前首相安倍晉三相關政策的繼承者，不過她也同時是重金屬音樂的愛好者。她上任後將面對高物價的挑戰，尤其是近來米價大漲，還有美國的對等關稅、低生育率，但同時日本又興起反移民氛圍等問題。

