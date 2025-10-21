快訊

軍犬「別怕有我在」 一張照片讓全網安靜下來：忠誠原來是這個樣子

土石流、大規模崩塌警戒範圍曝光 台北市9里也納入

雨彈狂炸沒停班！學生遠距「行政仍要到校」 他曝文化大學恐怖景象

事後避孕藥日本開放 免處方籤藥局拿藥

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導
日本近來宣布婦女可以不用醫生開立處方籤，就到藥局拿事後避孕藥。（中央社示意圖）
日本近來宣布婦女可以不用醫生開立處方籤，就到藥局拿事後避孕藥。（中央社示意圖）

日本女權大躍進！日本政府近日宣布，開放女性可以不用處方籤就到藥局拿事後避孕藥，沒有年齡限制且不需要雙親同意，但一定要經過藥師認證。全球目前有至少90個國家可以不用處方籤就到藥局拿事後避孕藥，但日本相對保守的社會氛圍，此法能夠通過，對日本女性身體自主權有更多保障。

日本跟上女權腳步

根據《英國廣播公司》報導，日本藥商ASKA Pharmaceutical對於新規定表示，相關規定反而可以促進日本女性的生育健康，不過相關藥物將會貼上「需要指引藥物」的標籤，代表一定要有藥師在場才可以取藥。事後避孕藥的原理是避免女性的卵子在子宮上著床，必須要在女性進行完房事後3到5天內就服用。

雖然全球已經有超過90個國家可以不用處方籤就到藥局領事後避孕藥，但日本相對保守的社會氛圍與父權主義，讓相關規定在日本通過的比較緩慢，日本厚生省曾於2017年研議，但後來便沒有下文。以知名避孕藥Norlevo為例，婦女需要經過醫生檢查與開立處方籤，才能在診所或藥局領藥。

迎來首位女性首相

日本時報》提到，日本政壇同時也迎來新開始，自民黨總裁高市早苗近日正式與日本維新會達成聯合執政協議，自民黨196席加上維新會35席，還有參政黨3席與其他無黨籍議員支持下，高市成為日本歷史上首位女首相。

CNN》提到，高市過去在黨內屬於更保守路線者，被視為前首相安倍晉三相關政策的繼承者，不過她也同時是重金屬音樂的愛好者。她上任後將面對高物價的挑戰，尤其是近來米價大漲，還有美國的對等關稅、低生育率，但同時日本又興起反移民氛圍等問題。

【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

不當柴契爾 但學梅克爾：一窺日本首位女首相高市早苗的權力運作模式

日本維新會從地方走到執政核心 政治影響力勢必擴大

高市早苗當選首相 日本首位女領導人延續安倍路線

高市早苗在眾院首相選舉勝出 日本誕生首位女首相

相關新聞

聯合航空客機高空遭不明物體撞擊！機師濺血轉降 擋風玻璃碎裂畫面曝

美國聯合航空近日傳出高空驚魂記，一架載有134名乘客的波音737客機，日前飛行在3萬6000英呎高空（約1.1萬公尺）時...

日本協助型旅遊正夯！幫務農僅賺小錢 1優點吸引50歲族群樂在其中

根據日本「關西電視台」報導，一種邊旅行邊賺取報酬的新型態旅遊模式，近來在日本廣受歡迎。這種名為「Otetsutabi」（おてつたび）的服務，名稱結合了「協助」（Otetsudai）與「旅行」（tabi），參加者透過協助農務等各種在地工作，換取部分的免費住宿與薪資，並利用空閒時間觀光。這種模式不僅吸引年輕人，更在50歲以上的年齡層中蔚為風潮。

畢卡索畫作「吉他靜物」運往展覽途中消失 拆箱才知出包

法國巴黎羅浮宮博物館珍品遭竊震驚全球之際，西班牙藝術大師畢卡索一幅1919年畫作，不久前也在運送至西國南部城市格拉納達準...

為何竊羅浮宮？賊搜刮珠寶拆解變賣 警：非藝術犯罪案 是商品竊盜

巴黎羅浮宮(Louvre Museum)19日上午遭四名蒙面歹徒闖入，僅花7分鐘便從展示櫃搶走多件珍貴珠寶，消息傳出震驚...

歡慶排燈節 印度點亮260萬盞油燈 創金氏世界紀錄

印度為了慶祝年度最大節慶之一排燈節（Diwali），近期動員人力在聖城阿尤德亞（Ayodhya）點燃超過260萬盞油燈，...

教宗首次會見「天主教性侵案」受害者 教廷挨批救濟慢

參與者表示，教宗良十四世20日首次與天主教神職性侵受害者會面。就在數天前，梵蒂岡兒童保護委員會剛指責教會高層協助受害者的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。