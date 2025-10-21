台灣參加丹佛IACP年會 籲加入國際刑警組織必要性

警政署副署長廖訓誠率團出席在丹佛舉辦的國際警察首長協會年會。他受訪強調，執法部門唯一共同敵人是犯罪，政治議題不應涉入打擊犯罪層面；團隊在大會上說明，台灣是國際打擊犯罪有力的夥伴，有必要加入國際刑警組織（INTERPOL）。

第132屆國際警察首長協會（IACP）年會18至21日在美國丹佛市召開，來自地主國美國及全球各地約1萬6000名執法人員出席盛會，就執法合作和經驗面對面交換意見。

台灣今年由警政署副署長廖訓誠率團參加，於期間分享台灣在打擊跨國犯罪的經驗和貢獻。廖訓誠今天透過視訊告訴中央社，台灣在詐欺犯罪防治上，多年來用積極態度面對，國際社會對台灣的做法展現高度興趣，團隊在會中與各國執法單位強化交流。

同時，團隊在大會上的簡報強調，台灣是國際打擊犯罪有力的夥伴，有必要加入國際刑警組織（INTERPOL）。提出報告的警政署國際組組長林妙齡說，跨國合作若缺少台灣這一塊拼圖，將對整個全球犯罪打擊網絡構成風險，形成缺口和漏洞。

INTERPOL大會將在11月24至27日於摩洛哥馬拉喀什（Marrakech）舉行，台灣1984年在中國申請加入後被迫退出，多次爭取以觀察員身分參與大會，仍被排除在外。

廖訓誠強調，世界各國執法部門唯一的共同敵人是犯罪，因此，政治議題不應涉入打擊犯罪的層面，希望在打擊犯罪上、在警政部門合作上，能夠不受到任何政治干擾。

他說，INTERPOL是國際組織，不應遺漏台灣，要讓各界能夠了解到這樣一個現況。

警政署刑事警察局國際刑警科科長李昆達在大會上向國際介紹台灣在跨國犯罪偵查上的實務案例與成效。他表示，過去數十年來，台灣不斷地提醒國際社會注意東南亞詐騙機房的擴散，各國若能及時接到預警並加以防範，便能避免重大損害。

李昆達補充，如今跨國詐騙走向科技化，隨著AI躍進，犯嫌不再只針對台灣人、中國人、或華人，而是全世界，台灣一直希望將累積的經驗、及犯罪情資及時提供給國際執法對口，但因被排除在INTERPOL外，無法一次性通報，僅能給互動良好的國家。

今年8月，駐美代表處與美國在台協會（AIT）簽署合作備忘錄（MOU），加強美國緝毒署（DEA）與台灣執法部門之間的情報共享及強化打擊跨境毒品犯罪合作。李昆達表示，台灣能藉由這項合作彰顯影響力，這有助進一步推動台灣加入INTERPOL。

廖訓誠強調，台灣司法部門非常樂於參與各項國際合作與交流，面對犯罪形態的日益演變，各國執法單位必須更加緊密的合作，也因此情資、情報的交流更顯關鍵。