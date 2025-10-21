聯合航空客機高空遭不明物體撞擊！機師濺血轉降 擋風玻璃碎裂畫面曝

美國聯合航空近日傳出高空驚魂記，一架載有134名乘客的波音737客機，日前飛行在3萬6000英呎高空（約1.1萬公尺）時，座艙擋風玻璃突遭不明物體猛烈擊中而碎裂，機長當場濺血受傷，飛機更急速下降1萬英呎（約3048公尺）。所幸最終平安轉降，機上乘客事後憶述仍心有餘悸，形容「當時感覺就要墜機了」。

這起事故發生在10月16日，聯航編號1093航班，原定從科羅拉多州丹佛市飛往加州洛杉磯，飛行經3萬6000英呎高空時，座艙擋風玻璃遭不明物體撞擊，造成玻璃碎裂、駕駛艙滿布碎片，機長當場濺血受傷，飛機被迫緊急轉降鹽湖城。

根據社群流傳照片，機長手臂布滿血跡與瘀傷，駕駛艙儀表板上散落疑似擋風玻璃的鋒利碎片。另有影像顯示，飛機外部玻璃因撞擊而出現大量裂痕。

紐約郵報報導，乘客蘭姆齊（Heather Ramsey）受訪表示，當時她正巧在拍攝日出，機組人員廣播宣布「有個壞消息，客機與一個物體相撞了」。她形容自己當下心裡只想到「飛機隨時可能墜毀」，全機瞬間屏氣凝神，直到最後一刻不敢鬆懈。所幸最終順利轉降。

事件發生後，網路出現多種推測，有人認為飛機可能被太空碎片、甚至隕石撞擊。美國聯邦航空總署（FAA）曾估計，太空碎片導致民航班機乘客嚴重傷亡的機率僅為「一兆分之一」。

專家指出，擋風玻璃也可能因電氣系統故障而龜裂，但現場燒焦痕與玻璃碎片分布，顯示飛機極可能遭外物撞擊。通常鳥群或冰雹會擊中飛機，但多發生於低空飛行；此次事件卻在巡航高度發生，極為罕見。