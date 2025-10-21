陸逸軒奪蕭邦鋼琴大賽首獎 華裔鋼琴家締台灣之光

國際蕭邦鋼琴大賽主辦單位今天對外宣布，美國華裔鋼琴家陸逸軒（Eric Lu）在這項備受推崇的比賽中，榮獲首獎。

27歲的陸逸軒，父親是台灣高雄人，母親來自中國上海；他在6歲時開始陸續接受鋼琴名師指導，後來入學新英格蘭音樂院預備學校，畢業於美國費城知名的柯蒂斯音樂學院（Curtis Institute of Music），曾於2015年首度參加蕭邦國際鋼琴大賽，獲得第4名。

這項國際鋼琴大賽每5年在蕭邦的故鄉波蘭舉行，被視為通往古典樂壇榮耀的門票，歷屆冠軍往往能登上全球頂尖舞台，並獲得錄音合約。

陸逸軒這次奪得首獎，在華沙受訪時說：「這真的是夢想成真。」他也感謝「全世界熱愛蕭邦的人」。

角逐首獎的鋼琴家們需經過多個階段演出，展現詮釋蕭邦不同音樂形式的技巧，包括波蘭舞曲、奏鳴曲與馬祖卡舞曲等。

最終決選時，11位入圍者須演奏蕭邦的兩部鋼琴協奏曲之一，以及公認極具挑戰性的「幻想波蘭舞曲」。

蕭邦大賽歷屆冠軍得主多為古典樂壇重量級人物，如波里尼（Maurizio Pollini）、阿格麗希（MarthaArgerich）與齊默曼（ Krystian Zimerman）等。

本屆評審團主席為1970年首獎得主、美國鋼琴家歐爾森（Garrick Ohlsson）。他表示，評審討論藝術觀點時意見分歧，經過將近5小時才作出決定。

歐爾森說：「我們確實花了很長時間討論...但最後我們突破分歧，我認為這是相當優秀的選擇。」