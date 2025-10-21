快訊

MLB／水手奈勒為毀雙殺竟「獻頭」 藍鳥投手氣到飆F開頭髒字

央視推這部電視劇是攻台前奏？學者：不排除這種可能

王大陸閃兵案發燒 Energy書偉、棒棒堂小杰也被拘提

日男大生罹罕癌逝…幽默告別「哇喔我死掉了」3億人朝聖 帶動捐款潮

聯合新聞網／ 綜合報導
22歲日本男大生罹罕癌逝，最後X上的預約貼文吸引3億人朝聖。示意圖／ingimage
22歲日本男大生罹罕癌逝，最後X上的預約貼文吸引3億人朝聖。示意圖／ingimage

日本一名22歲的北海道男大學生2年前被診斷出罹患罕見癌症，日前傳出離世的消息。這名暱稱「なかやま（中山）」的男大生在病逝前，透過社群平台X（原Twitter）預約發布了一則貼文：「グエー死んだンゴ（哇喔～我死掉了）」，這則帶著幽默語氣的「遺作推文」引發網友廣泛悼念，吸引逾3億人朝聖，更意外帶動日本網友向醫療機構捐款的善意行動。

根據日媒JCAST報導，中山曾在個人簡介中坦承自己罹患罕見癌症，並以「我喜歡可愛的女孩子。還有，我得了癌症」作為自我介紹。他在網路平台上記錄抗癌過程，透露自己於2023年確診罹患全日本一年僅約20例的罕見癌症，歷經大規模手術與多次化療，並持續以幽默筆調分享病情，展現堅毅樂觀的態度。

10月10日，他在X上寫下「多半快死了」後就未再更新。三天後，一則署名「中山的朋友」的貼文宣布他於12日夜晚安詳離世。隔日帳號自動發布的「グエー死んだンゴ（哇喔～我死掉了）」則被認為是他生前預約排程的遺作貼文。

這句「グエー死んだンゴ」源自日本網路論壇「なんJ」的迷因語，原用於自嘲或搞笑，常用來表達被震驚、打擊或太累時的「崩潰反應」，如今成為他用幽默面對死亡的象徵。貼文曝光後，不少網友留言「請成佛嗚嗚！雖然不認識你，但向這位模範推主致上最高敬意。」還有人實際行動，在醫療機構捐款並留言「包了香典(奠儀)嗚嗚～請成佛嗚嗚」。

知名醫師兼小說家知念實希人也響應表示，已捐款給國立癌症研究中心基金，「年輕人離世真的令人悲傷，但這樣的善意擴散正是社群媒體最美好的樣子。」

大學生 日本 癌症 捐款

延伸閱讀

逢甲商圈店家遭「漲租1.5倍」逃了 掛紅布條：所有的錯都是因為窮

整理包／華航、長榮、星宇線上旅展比拚 飛日韓甜甜價9千有找

台灣感性！韓妹超商買沙拉「結帳空等3分鐘」 店員1舉動人情味滿滿

他連假去烏來「晚上7點多空無一人」 網揭現實：金山、大溪老街也一樣

相關新聞

日本反省戰爭錯了嗎？前首相的妥協藝術

混沌時代的政治家：日本反省戰爭的前首相村山富市

日男大生罹罕癌逝…幽默告別「哇喔我死掉了」3億人朝聖 帶動捐款潮

日本一名22歲的北海道男大學生2年前被診斷出罹患罕見癌症，日前傳出離世的消息。這名暱稱「なかやま（中山）」的男大生在病逝前，透過社群平台X（原Twitter）預約發布了一則貼文：「グエー死んだンゴ（哇喔～我死掉了）」，這則帶著幽默語氣的「遺作推文」引發網友廣泛悼念，吸引逾3億人朝聖，更意外帶動日本網友向醫療機構捐款的善意行動。

9歲女童校廁內遭猥褻！母報警稱女兒「被性侵」醫揭真相 女保安與男友被捕

身為學校工作人員，理應更具危機意識，以保護校內學生。

日本協助型旅遊正夯！幫務農僅賺小錢 1優點吸引50歲族群樂在其中

根據日本「關西電視台」報導，一種邊旅行邊賺取報酬的新型態旅遊模式，近來在日本廣受歡迎。這種名為「Otetsutabi」（おてつたび）的服務，名稱結合了「協助」（Otetsudai）與「旅行」（tabi），參加者透過協助農務等各種在地工作，換取部分的免費住宿與薪資，並利用空閒時間觀光。這種模式不僅吸引年輕人，更在50歲以上的年齡層中蔚為風潮。

第一配偶／沒交往就求婚 日首位第一先生怎娶到高市？

日本國會今天（10月21日）的首相指名選舉中，高市早苗可望成為日本第一位女性首相。她與山本拓曾是眾議院知名的夫妻檔，卻非「夫唱婦隨」，甚至因政治立場分歧、一度離婚。2021年在自民黨總裁選舉，山本全力支持前妻更上層樓，高市雖落選，但兩人因此再結連理。如今山本將成為日本首位「第一先生」。

南韓教師殺害7歲女童一審判無期徒刑 受害者家屬不服將上訴

南韓今年2月發生一起凶殺命案，一名7歲女童放學後遭48歲女老師持刀殺害。南韓中央日報報導，南韓大田地方法院刑事法庭20日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。