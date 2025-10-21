日男大生罹罕癌逝…幽默告別「哇喔我死掉了」3億人朝聖 帶動捐款潮

日本一名22歲的北海道男大學生2年前被診斷出罹患罕見癌症，日前傳出離世的消息。這名暱稱「なかやま（中山）」的男大生在病逝前，透過社群平台X（原Twitter）預約發布了一則貼文：「グエー死んだンゴ（哇喔～我死掉了）」，這則帶著幽默語氣的「遺作推文」引發網友廣泛悼念，吸引逾3億人朝聖，更意外帶動日本網友向醫療機構捐款的善意行動。

根據日媒JCAST報導，中山曾在個人簡介中坦承自己罹患罕見癌症，並以「我喜歡可愛的女孩子。還有，我得了癌症」作為自我介紹。他在網路平台上記錄抗癌過程，透露自己於2023年確診罹患全日本一年僅約20例的罕見癌症，歷經大規模手術與多次化療，並持續以幽默筆調分享病情，展現堅毅樂觀的態度。

10月10日，他在X上寫下「多半快死了」後就未再更新。三天後，一則署名「中山的朋友」的貼文宣布他於12日夜晚安詳離世。隔日帳號自動發布的「グエー死んだンゴ（哇喔～我死掉了）」則被認為是他生前預約排程的遺作貼文。

グエー死んだンゴ — なかやま (@nkym7856) 2025年10月14日

這句「グエー死んだンゴ」源自日本網路論壇「なんJ」的迷因語，原用於自嘲或搞笑，常用來表達被震驚、打擊或太累時的「崩潰反應」，如今成為他用幽默面對死亡的象徵。貼文曝光後，不少網友留言「請成佛嗚嗚！雖然不認識你，但向這位模範推主致上最高敬意。」還有人實際行動，在醫療機構捐款並留言「包了香典(奠儀)嗚嗚～請成佛嗚嗚」。

知名醫師兼小說家知念實希人也響應表示，已捐款給國立癌症研究中心基金，「年輕人離世真的令人悲傷，但這樣的善意擴散正是社群媒體最美好的樣子。」