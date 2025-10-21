9歲女童校廁內遭猥褻！母報警稱女兒「被性侵」醫揭真相 女保安與男友被捕

身為學校工作人員，理應更具危機意識，以保護校內學生。但馬來西亞某間小學發生女童被性侵案件，事發源由在校內任職保安員的女子，懷疑容許男友擅自入校，色男趁機在校內洗手間性侵1名9歲小三女學生。受害人事後向母親哭訴，母親大驚報警，聲稱女兒遭到「性侵」，而醫生經檢查後，相信受害人是遭到猥褻，不排除女童母親誤解女兒意思，警方已拘捕該對情侶，並深入調查案件內情。

母親報案稱女兒遭性侵

當地媒體於今年10月報導，案件發生在森美蘭州林茂縣1間小學，森州總警長拿督阿爾扎夫尼交代案情，指警方於10月8日晚上約8時接獲1名女子的報案，聲稱其9歲小三女兒同日早上9時許，在學校廁所內遭1名陌生男子性侵。

警拘捕2名男女疑犯

警方經調查後，在林茂縣分別拘捕該間小學的22歲女保安員，以及其25歲的男友，初步相信有人容許男友擅自入校犯案。受害人事後被送到醫院接受詳細檢查，結果顯示女童沒有遭到強姦，卻曾被人猥褻，相信受害人母親誤解女兒意思。警方引用馬來西亞法律《2017年兒童性罪行法令》第14(a)「猥褻兒童」方向跟進，將深入調查內情。

文章授權轉載自《香港01》