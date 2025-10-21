快訊

MLB／水手奈勒為毀雙殺竟「獻頭」 藍鳥投手氣到飆F開頭髒字

央視推這部電視劇是攻台前奏？學者：不排除這種可能

王大陸閃兵案發燒 Energy書偉、棒棒堂小杰也被拘提

聽新聞
0:00 / 0:00

9歲女童校廁內遭猥褻！母報警稱女兒「被性侵」醫揭真相 女保安與男友被捕

香港01／ 田中貴／報導
非新聞當事者。示意圖／ingimage
非新聞當事者。示意圖／ingimage

身為學校工作人員，理應更具危機意識，以保護校內學生。但馬來西亞某間小學發生女童被性侵案件，事發源由在校內任職保安員的女子，懷疑容許男友擅自入校，色男趁機在校內洗手間性侵1名9歲小三女學生。受害人事後向母親哭訴，母親大驚報警，聲稱女兒遭到「性侵」，而醫生經檢查後，相信受害人是遭到猥褻，不排除女童母親誤解女兒意思，警方已拘捕該對情侶，並深入調查案件內情。

母親報案稱女兒遭性侵

當地媒體於今年10月報導，案件發生在森美蘭州林茂縣1間小學，森州總警長拿督阿爾扎夫尼交代案情，指警方於10月8日晚上約8時接獲1名女子的報案，聲稱其9歲小三女兒同日早上9時許，在學校廁所內遭1名陌生男子性侵。

警拘捕2名男女疑犯

警方經調查後，在林茂縣分別拘捕該間小學的22歲女保安員，以及其25歲的男友，初步相信有人容許男友擅自入校犯案。受害人事後被送到醫院接受詳細檢查，結果顯示女童沒有遭到強姦，卻曾被人猥褻，相信受害人母親誤解女兒意思。警方引用馬來西亞法律《2017年兒童性罪行法令》第14(a)「猥褻兒童」方向跟進，將深入調查內情。

延伸閱讀：

32歲男教師性侵14歲女學生！露天停車場內犯案　女生報警淫師自首

性侵繼女578次！狂摸迫口交　獸繼父怒嗆︰早知道就X你　終被重判

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

日本反省戰爭錯了嗎？前首相的妥協藝術

混沌時代的政治家：日本反省戰爭的前首相村山富市

日男大生罹罕癌逝…幽默告別「哇喔我死掉了」3億人朝聖 帶動捐款潮

日本一名22歲的北海道男大學生2年前被診斷出罹患罕見癌症，日前傳出離世的消息。這名暱稱「なかやま（中山）」的男大生在病逝前，透過社群平台X（原Twitter）預約發布了一則貼文：「グエー死んだンゴ（哇喔～我死掉了）」，這則帶著幽默語氣的「遺作推文」引發網友廣泛悼念，吸引逾3億人朝聖，更意外帶動日本網友向醫療機構捐款的善意行動。

9歲女童校廁內遭猥褻！母報警稱女兒「被性侵」醫揭真相 女保安與男友被捕

身為學校工作人員，理應更具危機意識，以保護校內學生。

日本協助型旅遊正夯！幫務農僅賺小錢 1優點吸引50歲族群樂在其中

根據日本「關西電視台」報導，一種邊旅行邊賺取報酬的新型態旅遊模式，近來在日本廣受歡迎。這種名為「Otetsutabi」（おてつたび）的服務，名稱結合了「協助」（Otetsudai）與「旅行」（tabi），參加者透過協助農務等各種在地工作，換取部分的免費住宿與薪資，並利用空閒時間觀光。這種模式不僅吸引年輕人，更在50歲以上的年齡層中蔚為風潮。

第一配偶／沒交往就求婚 日首位第一先生怎娶到高市？

日本國會今天（10月21日）的首相指名選舉中，高市早苗可望成為日本第一位女性首相。她與山本拓曾是眾議院知名的夫妻檔，卻非「夫唱婦隨」，甚至因政治立場分歧、一度離婚。2021年在自民黨總裁選舉，山本全力支持前妻更上層樓，高市雖落選，但兩人因此再結連理。如今山本將成為日本首位「第一先生」。

南韓教師殺害7歲女童一審判無期徒刑 受害者家屬不服將上訴

南韓今年2月發生一起凶殺命案，一名7歲女童放學後遭48歲女老師持刀殺害。南韓中央日報報導，南韓大田地方法院刑事法庭20日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。