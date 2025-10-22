遺囑留謝禮不成…8旬獨居母遺產縮水百萬 兒懷疑「貼心鄰居」占便宜

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
親子疏離和老後孤獨是現代社會的普遍課題。情境示意圖。 圖／Ingimage
根據日媒「The Gold Online」報導，一則高齡獨居者的遺產案例，正深刻反映出「親子疏離」與「老後孤獨」的殘酷現實。一名80歲的獨居母親，擁有3000萬日圓儲蓄（約新台幣630萬），並月領10萬日圓年金（約新台幣2.1萬）。她55歲的兒子長年疏於問候，一年只回家探望一次。母親過世後，兒子才驚覺，她的存款竟「憑空蒸發」了700萬日圓（約新台幣147萬）。

兒子智之（化名）一次久違返家，發現高齡母親潤子依賴數年前才搬來附近、大約與他同齡的鄰居渡邊女士購物、就醫和生活。當晚，母親要求在遺言中留100萬日圓（約新台幣21萬）給渡邊以示感謝，卻遭智之當場拒絕：「怎麼能留遺產給外人？」儘管母親強調「沒有她，我無法生活。你又很忙，這也是沒辦法的事」，但智之仍堅決反對。潤子只好妥協，改為「那就渡邊每次幫我時，給她一點謝禮表達我的心意」，智之認為「這樣還可以」便返回東京。

此後5年，智之因交往的女性更加疏遠母親，心想母親還有渡邊陪伴照顧，只有過年時打電話聯絡。後來智之和女友分手、潤子在85歲過世後，他才發現母親的存款僅剩2000萬日圓（約新台幣420萬）。扣除估算的5年生活費300萬日圓（約新台幣63萬），竟有700萬日圓不翼而飛。他懷疑流向渡邊，卻死無對證。

此案引發網友激烈批評：「兒子太自私，什麼都沒付出。700萬就是他換取自由、漠視母親的代價。」網友直言，智之沒資格抱怨遺產縮水，反該感謝渡邊讓母親享有尊嚴的度過晚年。日本理財顧問松田聰子分析，這是「高齡孤獨」與「依賴他人」的典型。智之最大的錯誤就是漠不關心。若他當初答應100萬日圓遺贈，損失可能僅止於此。但他強硬拒絕，迫使母親轉為「每次付謝禮」，5年累積金額更高，反而得不償失。

松田指出，5年700萬日圓的價格與現在家事服務的行情相當。只要母親意識清楚，她就有權力自由處分財產，兒子無權追討。此案的教訓是，子女應趁父母健康時主動關懷，並提早商討未來判斷能力下降時的財產管理方式，良好的溝通才是防止遺憾與金錢糾紛的唯一解方。

