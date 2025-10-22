日本熟年離婚寫新高 「銀髮族戀愛巴士」聯誼之旅卻一位難求

根據日媒「FNN」報導，日本社會正出現一種有趣的現象。官方數據顯示，去年離婚的夫妻之中，一起居住20年以上的「熟年離婚」比例，攀升至占總離婚比例的23.8%，創下歷史新高。但與此形成明顯對比的是，專為中高年齡層設計的「銀髮族戀愛巴士之旅」正迎來空前盛況，許多梯次一位難求，顯見日本的銀髮族在告別舊有關係的同時，也積極尋找「人生最後的戀情」。

關西電視台記者實地探訪了這種大受歡迎的「幸福之旅」。以一趟前往鳥取縣的當日來回行程為例，參加者年齡限制在50歲至70歲上下。費用方面，男性約1.6萬至1.7萬日圓（約台幣3300〜3500元），女性則便宜1千日圓（約台幣200元）。主辦單位表示，有許多人因此覓得良緣，甚至有人在短短四個半月內「閃電結婚」，步入禮堂。

這些銀髮族為何不惜付費參加？一名63歲、第三次參加的男性坦言：「都這把年紀了，一個人若發生什麼事會很可怕，希望能找到好伴侶。」另一名68歲、從事兒童照顧的男性則表示：「光是等待，時間只會不斷流逝，希望能遇見人生最後的伴侶。」整趟旅程也充滿巧思，巴士上會依活動設計更換座位，確保每人都有10分鐘的單獨聊天時間；午餐時男女交錯而坐；在鳥取砂丘、梨園等景點的自由活動時間，更是觀察彼此心意、展開互動的關鍵時刻。

在結束行程後，到了最關鍵的配對時間。此次共28名男女參加，竟成功誕生了5對佳偶。成功配對的男性興奮表示，這是他第三次參加，終於成功，「感覺是緣分到了。」雖然也有人無法配對成功，但也樂觀表示，光是能參加就已是很大的收穫。這種結合旅遊與聯誼的模式，正為日本熟齡世代的單身生活，提供另一種新的可能。