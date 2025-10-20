快訊

緬甸政府軍沒收30套用於網絡詐騙的星鏈天線

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）緬甸軍政府表示，對一個網絡詐騙中心進行了大規模突襲行動，沒收了數十台「星鏈」（Starlink）衛星網絡的互聯網接收器。據緬甸官方媒體《緬甸環球新光報》周一（10月20日）報道，這場突襲發生在與泰國接壤的邊境附近，繳獲了「30套星鏈天線及配件」。

最近以來，星鏈被懷疑是緬甸的網絡犯罪中心接入互聯網的工具。據悉，這些詐騙中心的活動涉及全球，詐騙金額高達數十億美元。

據《緬甸環球新光報》報道，政府軍搜查了屬於一個詐騙中心的約200棟建築，那裡有超過2200名員工。15名涉嫌參與「網絡賭博、網絡詐騙和其他犯罪活動」的「中國詐騙嫌疑人」被捕。

SpaceX是緬甸最大的網絡提供商

上周媒體披露，美國當局對星鏈（Starlink）衛星網絡向詐騙中心提供互聯網接入事宜展開調查。報道稱，SpaceX已迅速成為緬甸最大的互聯網提供商。根據法新社的一項調查，相關詐騙中心的屋頂上安裝了無數星鏈天線。

在飽受內戰蹂躪的緬甸，國家機構幾乎全部癱瘓，尤其在邊境地區，犯罪團伙經營著眾多網絡犯罪中心。今年2月，緬甸當局對詐騙中心展開了大規模突襲，解救了數千名外國人，其中許多來自中國。但在2月份的突襲行動後，緬甸相關詐騙中心的屋頂上出現了許多星鏈天線。

許多在詐騙中心工作過的人後來告訴法新社，最初聯絡時他們受到高薪、誠實的工作等誘惑，抵達後，他們的護照被沒收，被強迫從事電話詐騙或網絡賭博等非法活動。許多人報告稱，他們曾遭到上司的毆打或其他虐待。法新社采訪的從緬甸詐騙中心獲救的許多人身上，都留有瘀傷和燒傷。

聯合國2023年的一份報告指出，緬甸至少有12萬人在詐騙中心工作。其中許多人遭受了酷刑和性暴力。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

