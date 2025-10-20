韓人涉嫌柬埔寨網路詐騙 再逮捕10多人救出2人

柬埔寨上週遣返64名涉嫌網路詐騙韓國人後，韓國外交部長趙顯今天說，另有10多名韓人涉嫌在柬埔寨從事網路詐騙被捕，預計本週遣返，並救出2名在當地遭犯罪集團拘禁的韓人。

綜合韓聯社與法新社報導，專家說，近年來柬埔寨詐騙產業規模快速擴大到數十億美元，涉案者有數千人，其中部分人員自願參與，另有不少人遭跨國犯罪集團強迫從事詐騙。

上週末，柬埔寨遣返64名因涉嫌參與所謂的「殺豬盤」（pig butchering）詐騙的韓國公民。這類詐騙手法以長時間建立信任為手段，最終騙取受害者財物。

趙顯今天表示，另有10多人被捕，2人獲救。被逮捕者都在上週遭到拘留，將在本週遣返。

他還說，目前韓國政府仍積極尋找80名在柬埔寨下落不明的公民。

根據韓國外交部上週公布的數據，自去年以來，已有約550名韓國人進入柬埔寨後，被通報失蹤或被非法拘禁。

上週末遣返的韓人一登上包機時，就被警方逮捕，包機抵達韓國後，戴著手銬押下飛機。