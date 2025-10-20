快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

北部大雨如臨大敵！謝國樑：視同颱風防豪雨 基隆是否停班停課8時宣布

AI闖進校園！大學生使用習慣揭密 結果「跌破眼鏡」：多數人並非拿來偷懶

韓人涉嫌柬埔寨網路詐騙 再逮捕10多人救出2人

中央社／ 首爾20日綜合外電報導

柬埔寨上週遣返64名涉嫌網路詐騙韓國人後，韓國外交部長趙顯今天說，另有10多名韓人涉嫌在柬埔寨從事網路詐騙被捕，預計本週遣返，並救出2名在當地遭犯罪集團拘禁的韓人。

綜合韓聯社與法新社報導，專家說，近年來柬埔寨詐騙產業規模快速擴大到數十億美元，涉案者有數千人，其中部分人員自願參與，另有不少人遭跨國犯罪集團強迫從事詐騙。

上週末，柬埔寨遣返64名因涉嫌參與所謂的「殺豬盤」（pig butchering）詐騙的韓國公民。這類詐騙手法以長時間建立信任為手段，最終騙取受害者財物。

趙顯今天表示，另有10多人被捕，2人獲救。被逮捕者都在上週遭到拘留，將在本週遣返。

他還說，目前韓國政府仍積極尋找80名在柬埔寨下落不明的公民。

根據韓國外交部上週公布的數據，自去年以來，已有約550名韓國人進入柬埔寨後，被通報失蹤或被非法拘禁。

上週末遣返的韓人一登上包機時，就被警方逮捕，包機抵達韓國後，戴著手銬押下飛機。

詐騙 柬埔寨

延伸閱讀

李在明：韓國力求打造全球第4大國防工業

柬埔寨詐騙首腦曾多次入台 警政署：已報請北檢偵辦

柬國詐團首腦陳志多次來台 張榮興：報北檢偵辦

64韓人涉網路詐騙 自柬埔寨押返被逮捕

相關新聞

亂局中的妥協者？日本前首相村山富市的政治智慧

2025年10月17日，前日本首相村山富市在家鄉大分的醫院以101歲高齡辭世。村山在任期間，經歷終戰50周年的重要時刻，又在終戰80周年離開人世，似乎也透露出終戰80周年的現在，正是一個時代的結束。

南韓教師殺害7歲女童一審判無期徒刑 受害者家屬不服將上訴

南韓今年2月發生一起凶殺命案，一名7歲女童放學後遭48歲女老師持刀殺害。南韓中央日報報導，南韓大田地方法院刑事法庭20日...

搭MLB季後賽熱潮騙點擊 AI造假內容大谷翔平也受害

隨著美國職棒大聯盟MLB進入季後賽，世界大賽即將開打之際，法新社調查發現，東南亞點擊誘餌網絡利用近來的棒球熱潮，在臉書發...

峇里島洪災釀18死 專家指責觀光開發失控

站在曾經是她家房子所在的土地上，波蘭（Ruth Deidree Boelan）閉上雙眼，為今年在峇里島洪水中失蹤的親人祈...

印度慶排燈節 點逾260萬盞油燈創金氏世界紀錄

印度為了慶祝年度最大節慶之一排燈節（Diwali），近期動員人力在聖城阿尤德亞（Ayodhya）點燃超過260萬盞油燈，...

新德里毒霧霾籠罩 PM2.5超標世衛建議上限16倍以上

印度首都新德里今天被濃厚的有毒霧霾籠罩，空氣污染程度飆升至世界衛生組織（WHO）建議每日上限的16倍以上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。