南韓教師殺害7歲女童一審判無期徒刑 受害者家屬不服將上訴
南韓今年2月發生一起凶殺命案，一名7歲女童放學後遭48歲女老師持刀殺害。南韓中央日報報導，南韓大田地方法院刑事法庭20日一審判處這名女老師無期徒刑。
大田市地方法院刑事法庭一審判處殺害女童的女老師明在完（Myeong Jae-wan，音譯）無期徒刑，罪名是違反「特定犯罪加重處罰法」，包括為了牟利而綁架。
明在完今年2月10日下午引誘女童前往校內二樓視聽室，聲稱要給她一本書，隨後她用刀刺死女童，並疑似自殘。明在完犯案前幾天，曾踩壞學校一台電腦，並襲擊一名老師。
法院認定，明在完犯案是為了發洩因家庭衝突而生的憤怒、不滿長期休假後必須復職及工作適應困難，並稱她針對弱勢受害者犯案，指這是「毫無理性動機的犯罪」。
受害人家屬的委任律師表示尊重法院決定，但仍對判決結果表示遺憾，將提出上訴。受害人家屬希望嫌犯被判處死刑。
