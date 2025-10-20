快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

北部大雨如臨大敵！謝國樑：視同颱風防豪雨 基隆是否停班停課8時宣布

AI闖進校園！大學生使用習慣揭密 結果「跌破眼鏡」：多數人並非拿來偷懶

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓教師殺害7歲女童一審判無期徒刑 受害者家屬不服將上訴

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
大田市地方法院刑事法庭一審判處殺害7歲女童的48歲女老師明在完無期徒刑。圖／擷取自YouTube
大田市地方法院刑事法庭一審判處殺害7歲女童的48歲女老師明在完無期徒刑。圖／擷取自YouTube

南韓今年2月發生一起凶殺命案，一名7歲女童放學後遭48歲女老師持刀殺害。南韓中央日報報導，南韓大田地方法院刑事法庭20日一審判處這名女老師無期徒刑

大田市地方法院刑事法庭一審判處殺害女童的女老師明在完（Myeong Jae-wan，音譯）無期徒刑，罪名是違反「特定犯罪加重處罰法」，包括為了牟利而綁架。

明在完今年2月10日下午引誘女童前往校內二樓視聽室，聲稱要給她一本書，隨後她用刀刺死女童，並疑似自殘。明在完犯案前幾天，曾踩壞學校一台電腦，並襲擊一名老師。

法院認定，明在完犯案是為了發洩因家庭衝突而生的憤怒、不滿長期休假後必須復職及工作適應困難，並稱她針對弱勢受害者犯案，指這是「毫無理性動機的犯罪」。

受害人家屬的委任律師表示尊重法院決定，但仍對判決結果表示遺憾，將提出上訴。受害人家屬希望嫌犯被判處死刑。

女童 南韓 無期徒刑

延伸閱讀

韓國大田教師殺害學童 一審判無期徒刑

川普佛州球敘 邀台日韓企業家參加 台積不出席？

偷水溝蓋發天災財 如釀死傷最重可判無期徒刑

光復鄉水溝蓋遺失疑被偷 季連成怒：勿發災難財 最重可處無期徒刑

相關新聞

亂局中的妥協者？日本前首相村山富市的政治智慧

2025年10月17日，前日本首相村山富市在家鄉大分的醫院以101歲高齡辭世。村山在任期間，經歷終戰50周年的重要時刻，又在終戰80周年離開人世，似乎也透露出終戰80周年的現在，正是一個時代的結束。

南韓教師殺害7歲女童一審判無期徒刑 受害者家屬不服將上訴

南韓今年2月發生一起凶殺命案，一名7歲女童放學後遭48歲女老師持刀殺害。南韓中央日報報導，南韓大田地方法院刑事法庭20日...

搭MLB季後賽熱潮騙點擊 AI造假內容大谷翔平也受害

隨著美國職棒大聯盟MLB進入季後賽，世界大賽即將開打之際，法新社調查發現，東南亞點擊誘餌網絡利用近來的棒球熱潮，在臉書發...

峇里島洪災釀18死 專家指責觀光開發失控

站在曾經是她家房子所在的土地上，波蘭（Ruth Deidree Boelan）閉上雙眼，為今年在峇里島洪水中失蹤的親人祈...

印度慶排燈節 點逾260萬盞油燈創金氏世界紀錄

印度為了慶祝年度最大節慶之一排燈節（Diwali），近期動員人力在聖城阿尤德亞（Ayodhya）點燃超過260萬盞油燈，...

新德里毒霧霾籠罩 PM2.5超標世衛建議上限16倍以上

印度首都新德里今天被濃厚的有毒霧霾籠罩，空氣污染程度飆升至世界衛生組織（WHO）建議每日上限的16倍以上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。