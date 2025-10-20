搭MLB季後賽熱潮騙點擊 AI造假內容大谷翔平也受害

快訊

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
大谷翔平。 路透社
隨著美國職棒大聯盟MLB進入季後賽，世界大賽即將開打之際，法新社調查發現，東南亞點擊誘餌網絡利用近來的棒球熱潮，在臉書發布大量人工智慧（AI）生成的造假內容。

法新社報導，這些臉書（Facebook）粉絲專頁以「道奇王朝」、「洋基國度」 之類的名稱模仿真正的粉絲社群，卻會連結到充滿廣告和AI生成假新聞的網站，其旨在吸引點擊，讓架設網站者賺取收益。

專家警告，這項吸引網路用戶的策略，儘管有時只是發布無害的內容，卻可能被用於養帳號，以日後賣出或租給散布惡意假訊息（disinformation）的人士或團體。

為激起怒火而編造的謊言，長期被用於提升社群媒體的互動率，例如偽稱美國總統川普（DonaldTrump）計劃大幅調漲MLB唯一一支加拿大球隊多倫多藍鳥的球賽票價。

看似無害的貼文也能吸引數以千計人按讚，例如發布洛杉磯道奇巨星大谷翔平被幼犬包圍的AI影像，宣稱他斥資500萬美元建造一座犬隻庇護所。

另一則貼文則讚美大谷翔平大方給予窮困女服務生數百美元小費，這類未經證實的慷慨之舉，也曾被套用至紐約洋基重砲手「法官」賈吉（Aaron Judge）、波士頓紅襪明星外野手杜南（Jarren Duran）身上。

用於保護公眾人物聲譽的AI工具Loti的開發者艾里格尼（Luke Arrigoni）談到，「騙子正學習如何講出更好的故事」，而AI讓這些編造假訊息的人能更容易製作看似真實的貼文。

法新社向臉書母公司Meta提出一份有32個臉書粉絲專頁的清單，這些粉專均刊登了與棒球相關的虛假AI內容，總共吸引24萬8000名追蹤者。

Meta發言人回應：「我們正在調查這些粉絲專頁及管理人員，將採取行動反制任何違反我們政策的行為。」

粉絲專頁資訊透明度的資料顯示，這些帳號雖然列出美國電話號碼及地址，卻是從東南亞進行管理，主要是越南。

粉絲 美國 社群媒體

