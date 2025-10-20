韓國大田教師殺害學童 一審判無期徒刑

快訊

中央社／ 首爾20日專電

韓國中部城市大田今年2月發生國小教師刺死8歲學童事件，法院今天一審判處無期徒刑受害者家屬表示遺憾、將上訴，希望判處死刑

大田地方法院今天就48歲女教師明在完（音譯）刺殺學童案宣判，明在完被判處無期徒刑，且未來30年內必須穿戴電子腳鐐等裝備，禁止接觸受害者家屬。

明在完涉嫌在今年2月10日下午5時左右，誘騙8歲學童到空教室殺害，她在犯罪的4、5天前曾踢壞學校電腦，並對同事施暴。

法院表示，被告身為教師，應盡到保護學生的責任，卻在任職學校殘忍殺害學童，即使只有一名受害者，犯行仍較一般殺人罪更為惡劣。

對於被告主張精神衰弱，法院認為被告是有計畫進行這次犯罪，包括事先準備凶器，選定偏僻的視聽教室及人員進出較少的時間犯罪，甚至拿走受害者的手機、關掉犯罪現場的燈光照明，都證明被告在犯罪當時具有正常行為能力。

不過，法院認為並非一定要判處死刑才能防止類似悲劇再次發生，考慮到本案的責任程度及犯罪目的，很難看出存在明確判處死刑的特殊情況，因此決定判處無期徒刑。

代表受害人家屬的律師表示尊重法院決定，但仍對判決結果表示遺憾，將繼續上訴。

根據調查，曾因精神狀況治療而休假後復職的明在完，因過早復職而出現身分認同混亂，由於辦公室位置被更換，以及丈夫勸說她請假治療等原因感到憤怒，因此決定在學校殺人。

大田市教育廳今年4月對明在完做出開除處分，明在完並未提出異議，因此開除處分已確定。

受害者 死刑 無期徒刑

