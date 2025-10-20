峇里島洪災釀18死 專家指責觀光開發失控

站在曾經是她家房子所在的土地上，波蘭（Ruth Deidree Boelan）閉上雙眼，為今年在峇里島洪水中失蹤的親人祈禱。

這場洪災造成至少18人喪生、4人失蹤，根據印尼氣象氣候暨地球物理局（Meteorology, Climatology andGeophysics Agency），是該島10年來最嚴重的一次。

災難部分原因是創紀錄的豪雨，但更是多年來肆意過度開發與廢棄物管理失控的後果。

島嶼南部原本綠意盎然，如今因觀光熱潮改頭換面，雖然帶來就業與經濟效益，卻也將稻田與椰林鋪成了道路與建築，失去原本的排水功能。

保育新創公司The TreeMap的「努山塔拉地圖計畫」（Nusantara Atlas）透過對比冷戰時期美軍偵察衛星影像與現代衛星照片，明確揭示這些變遷。

The TreeMap創辦人加沃（David Gaveau）解釋：「這些土地如今變成道路與建築，土壤已無法吸收雨水。」

今年1月至8月期間，來峇里島的外國觀光客超過460萬人，已超越當地約440萬的常住人口。

非政府組織WALHI Bali執行董事馬德．克里斯納．迪納塔（Made Krisna Dinata）指出，為了服務這些觀光客而興建的基礎設施，引發了「土地轉用、都市管理混亂，以及空間規劃法律執行鬆散」等問題。

近幾個月來，當局拆除了海灘上的非法建築，取締河岸與山坡上的違規工程。

馬德．克里斯納．迪納塔說：「這些零散的建設與土地轉用，讓峇里島處於極易發生災難的狀態。」