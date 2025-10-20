快訊

明天是否停班課？雨量預測達標 新北市今晚6時討論

劇烈降雨仍持續！氣象署：北北宜桃估累積雨量1千毫米 晚起豪雨往東移動

風雨擋不住！陳漢典Lulu選颱風天登記「原因全說了」

峇里島洪災釀18死 專家指責觀光開發失控

中央社／ 印尼登巴薩20日綜合外電報導
峇里島9月時發生10年來最嚴重洪災。美聯社
峇里島9月時發生10年來最嚴重洪災。美聯社

站在曾經是她家房子所在的土地上，波蘭（Ruth Deidree Boelan）閉上雙眼，為今年在峇里島洪水中失蹤的親人祈禱。

這場洪災造成至少18人喪生、4人失蹤，根據印尼氣象氣候暨地球物理局（Meteorology, Climatology andGeophysics Agency），是該島10年來最嚴重的一次。

災難部分原因是創紀錄的豪雨，但更是多年來肆意過度開發與廢棄物管理失控的後果。

島嶼南部原本綠意盎然，如今因觀光熱潮改頭換面，雖然帶來就業與經濟效益，卻也將稻田與椰林鋪成了道路與建築，失去原本的排水功能。

保育新創公司The TreeMap的「努山塔拉地圖計畫」（Nusantara Atlas）透過對比冷戰時期美軍偵察衛星影像與現代衛星照片，明確揭示這些變遷。

The TreeMap創辦人加沃（David Gaveau）解釋：「這些土地如今變成道路與建築，土壤已無法吸收雨水。」

今年1月至8月期間，來峇里島的外國觀光客超過460萬人，已超越當地約440萬的常住人口。

非政府組織WALHI Bali執行董事馬德．克里斯納．迪納塔（Made Krisna Dinata）指出，為了服務這些觀光客而興建的基礎設施，引發了「土地轉用、都市管理混亂，以及空間規劃法律執行鬆散」等問題。

近幾個月來，當局拆除了海灘上的非法建築，取締河岸與山坡上的違規工程。

馬德．克里斯納．迪納塔說：「這些零散的建設與土地轉用，讓峇里島處於極易發生災難的狀態。」

建築 峇里島

延伸閱讀

北賽普勒斯變天 溫和派壓倒性勝出…有助恢復和平談判

風神颱風共伴效應大雨撲花蓮 光復災民直呼「下雨就有陰影」

風神接近...光復洪災區啟動防颱大作戰 預估雨量200毫米將撤逾千人

YouTube百萬影評打造集體靈異失蹤　募款超過4千萬台幣

相關新聞

12萬件藝術品大搬家！龐畢度世紀翻修工程

舉世聞名的龐畢度中心，從2025年9月下旬開始進入為期5年的大規模整修工程，多達12萬件的藏品也必須分批遷移，這項艱鉅的任務堪稱世紀搬遷。龐畢度中心預計在2030年重新開放。

通勤族騎單車撞到熊！日本仙台赫見5頭熊家族 距車站僅3公里

日本熊隻入侵市區的情況已越來越常見，活動範圍已直逼市中心。根據「仙台放送」與「東北放送」報導，宮城縣仙台市本周接連發生熊隻闖入市中心的嚴重事件。20日清晨，一名男子騎單車上班時，竟然撞到熊。17日時更有人目擊5頭熊家族在市中心河濱出沒，引發當局高度警戒。

峇里島洪災釀18死 專家指責觀光開發失控

站在曾經是她家房子所在的土地上，波蘭（Ruth Deidree Boelan）閉上雙眼，為今年在峇里島洪水中失蹤的親人祈...

印度慶排燈節 點逾260萬盞油燈創金氏世界紀錄

印度為了慶祝年度最大節慶之一排燈節（Diwali），近期動員人力在聖城阿尤德亞（Ayodhya）點燃超過260萬盞油燈，...

新德里毒霧霾籠罩 PM2.5超標世衛建議上限16倍以上

印度首都新德里今天被濃厚的有毒霧霾籠罩，空氣污染程度飆升至世界衛生組織（WHO）建議每日上限的16倍以上

巨蟑進攻日本九州！市民驚慌通報「人孔蓋竄出蟑螂」 專家揭暴增主因

根據「西日本新聞」報導中指出，福岡市下水道管理課在2020至2024年間，共收到215件「巨大蟑螂從人孔蓋爬出」的通報，為此用橡膠塞封閉了160處人孔蓋的孔洞。這種美洲蟑螂的體型比日本一般常見的蟑螂大，且身上帶有獨特的斑紋。經追查發現，這種不速之客，正是原先被視為日本室內最大型的「美洲家蠊」，牠們正迅速改變北九州蟑螂的生態版圖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。