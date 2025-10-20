印度慶排燈節 點逾260萬盞油燈創金氏世界紀錄

印度為了慶祝年度最大節慶之一排燈節（Diwali），近期動員人力在聖城阿尤德亞（Ayodhya）點燃超過260萬盞油燈，刷新金氏世界紀錄。

今日印度（India Today）提到，在北方邦（UttarPradesh）旅遊局和阿尤德亞政府共同舉辦的活動中，被動員的人力在恆河支流薩拉悠河（Sarayu River）沿岸，排出261萬7215盞油燈，創下新的金氏世界紀錄。

印度快報（The Indian Express）報導，在寫下歷史之際，現場慶祝活動還包括文化表演、雷射燈光秀、環保煙火、無人機表演等。

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天祝福全印度人民，願排燈節的光芒照亮民眾的生活，讓大家的生活充滿和諧、幸福、繁榮，也願正面能量能在所有人左右。

由於排燈節期間，印度人都會收到公司發的排燈節獎金，此獎金類似台灣人的年終獎金，因此印度民眾這段時間手頭特別寬鬆，各商家也會推出促銷，刺激消費。

莫迪呼籲印度民眾，在排燈節期間消費時選擇國產商品，以購買印度製造的產品支持印度在地業者，給予14億印度人的辛勤、創造力、創新精神鼓勵。

莫迪還鼓勵民眾在社群媒體分享自己購買的印度製商品，一起鼓勵其他人跟著愛用國貨。

排燈節是印度陰曆每年第8個月的第15天，印度教信徒根據史詩「羅摩衍那」（Ramayana），家家戶戶張燈結綵，並以陶土容器裝油點燈放在門口，象徵「光明驅逐黑暗、良善戰勝邪惡、知識擊敗無知」。

隨著時代進步，加上近年由於安全、環保考量，印度許多地方只會象徵性的點少許油燈，另以大量電燈裝飾，來慶祝盛大的排燈節。

除此之外，節慶熱鬧氣氛少不了的煙火、爆竹，這幾年也因政府希望降低空污的關係減少了許多。