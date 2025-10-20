快訊

明天是否停班課？雨量預測達標 新北市今晚6時討論

劇烈降雨仍持續！氣象署：北北宜桃估累積雨量1千毫米 晚起豪雨往東移動

風雨擋不住！陳漢典Lulu選颱風天登記「原因全說了」

印度慶排燈節 點逾260萬盞油燈創金氏世界紀錄

中央社／ 新德里20日專電
印度排燈節（Diwali）在聖城阿尤德亞（Ayodhya）點燃超過260萬盞油燈，刷新金氏世界紀錄。 美聯社
印度排燈節（Diwali）在聖城阿尤德亞（Ayodhya）點燃超過260萬盞油燈，刷新金氏世界紀錄。 美聯社

印度為了慶祝年度最大節慶之一排燈節（Diwali），近期動員人力在聖城阿尤德亞（Ayodhya）點燃超過260萬盞油燈，刷新金氏世界紀錄。

今日印度（India Today）提到，在北方邦（UttarPradesh）旅遊局和阿尤德亞政府共同舉辦的活動中，被動員的人力在恆河支流薩拉悠河（Sarayu River）沿岸，排出261萬7215盞油燈，創下新的金氏世界紀錄。

印度快報（The Indian Express）報導，在寫下歷史之際，現場慶祝活動還包括文化表演、雷射燈光秀、環保煙火、無人機表演等。

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天祝福全印度人民，願排燈節的光芒照亮民眾的生活，讓大家的生活充滿和諧、幸福、繁榮，也願正面能量能在所有人左右。

由於排燈節期間，印度人都會收到公司發的排燈節獎金，此獎金類似台灣人的年終獎金，因此印度民眾這段時間手頭特別寬鬆，各商家也會推出促銷，刺激消費。

莫迪呼籲印度民眾，在排燈節期間消費時選擇國產商品，以購買印度製造的產品支持印度在地業者，給予14億印度人的辛勤、創造力、創新精神鼓勵。

莫迪還鼓勵民眾在社群媒體分享自己購買的印度製商品，一起鼓勵其他人跟著愛用國貨。

排燈節是印度陰曆每年第8個月的第15天，印度教信徒根據史詩「羅摩衍那」（Ramayana），家家戶戶張燈結綵，並以陶土容器裝油點燈放在門口，象徵「光明驅逐黑暗、良善戰勝邪惡、知識擊敗無知」。

隨著時代進步，加上近年由於安全、環保考量，印度許多地方只會象徵性的點少許油燈，另以大量電燈裝飾，來慶祝盛大的排燈節。

除此之外，節慶熱鬧氣氛少不了的煙火、爆竹，這幾年也因政府希望降低空污的關係減少了許多。

印度教 莫迪 人力

延伸閱讀

川普稱「印度將停買俄油」要求大陸跟進 印度業者傻眼要莫迪解釋

促俄烏停戰 川普：印度允很快停購俄石油 須讓中效仿

印度外交轉向？ 川普：莫迪保證停止購買俄羅斯石油

Google印度打造AI樞紐 美國境外最大5年砸150億美元

相關新聞

12萬件藝術品大搬家！龐畢度世紀翻修工程

舉世聞名的龐畢度中心，從2025年9月下旬開始進入為期5年的大規模整修工程，多達12萬件的藏品也必須分批遷移，這項艱鉅的任務堪稱世紀搬遷。龐畢度中心預計在2030年重新開放。

通勤族騎單車撞到熊！日本仙台赫見5頭熊家族 距車站僅3公里

日本熊隻入侵市區的情況已越來越常見，活動範圍已直逼市中心。根據「仙台放送」與「東北放送」報導，宮城縣仙台市本周接連發生熊隻闖入市中心的嚴重事件。20日清晨，一名男子騎單車上班時，竟然撞到熊。17日時更有人目擊5頭熊家族在市中心河濱出沒，引發當局高度警戒。

峇里島洪災釀18死 專家指責觀光開發失控

站在曾經是她家房子所在的土地上，波蘭（Ruth Deidree Boelan）閉上雙眼，為今年在峇里島洪水中失蹤的親人祈...

印度慶排燈節 點逾260萬盞油燈創金氏世界紀錄

印度為了慶祝年度最大節慶之一排燈節（Diwali），近期動員人力在聖城阿尤德亞（Ayodhya）點燃超過260萬盞油燈，...

新德里毒霧霾籠罩 PM2.5超標世衛建議上限16倍以上

印度首都新德里今天被濃厚的有毒霧霾籠罩，空氣污染程度飆升至世界衛生組織（WHO）建議每日上限的16倍以上

巨蟑進攻日本九州！市民驚慌通報「人孔蓋竄出蟑螂」 專家揭暴增主因

根據「西日本新聞」報導中指出，福岡市下水道管理課在2020至2024年間，共收到215件「巨大蟑螂從人孔蓋爬出」的通報，為此用橡膠塞封閉了160處人孔蓋的孔洞。這種美洲蟑螂的體型比日本一般常見的蟑螂大，且身上帶有獨特的斑紋。經追查發現，這種不速之客，正是原先被視為日本室內最大型的「美洲家蠊」，牠們正迅速改變北九州蟑螂的生態版圖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。