日本協助型旅遊正夯！幫務農僅賺小錢 1優點吸引50歲族群樂在其中

根據日本「關西電視台」報導，一種邊旅行邊賺取報酬的新型態旅遊模式，近來在日本廣受歡迎。這種名為「Otetsutabi」（おてつたび）的服務，名稱結合了「協助」（Otetsudai）與「旅行」（tabi），參加者透過協助農務等各種在地工作，換取部分的免費住宿與薪資，並利用空閒時間觀光。這種模式不僅吸引年輕人，更在50歲以上的年齡層中蔚為風潮。

「Otetsutabi」的運作方式是透過專門網站，媒合有人力需求的雇主與想參加的旅客，50歲以上族群佔全體參加者的29%。盛產「刀根早生柿」的奈良縣天理市「山中章弘農園」便是其中之一。農園代表山中先生表示，因收穫時期人手短缺，使用此服務已是第四年。他解釋，過去附近總有專業家庭主婦能幫忙，但現在人人都有工作，很難找到「只在特定時期幫忙」的短期人力。柿子採收期集中，需要短期能協助採收的大量人手，Otetsutabi正好完美媒合了這種季節性需求。

不過，參與協助農務工作者的動機，往往不是金錢。56歲的山田孝子已是連續第四年報到，42歲的梅澤梓則是第二年參加。梅澤坦言，她從東京搬到兵庫，一個朋友也沒有，去年在此認識山田，是她搬家後交到的第一個朋友。山田也表示，想多賺點錢的話，在旅館飯店打工的收入更高，但她來這裡是為了交朋友。許多人因為這種工作模式，彼此成為好友並相約出遊。

這種模式的魅力，在於「像當地人一樣生活旅行」。參與者不是參加制式的套裝行程，而是追求深度在地體驗與人際互動。山田形容，這就是她夢想中的旅行方式。以山田和梅澤為例，她們此次參加23天的行程，預計可獲得約13萬日圓（約台幣26,400元），在汗水與友情中，體驗最真實的日本鄉間風情。