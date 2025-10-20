俄國聖彼得堡機場緊急降落 客機滑出跑道幸無人傷亡
俄羅斯國家媒體報導，一架空中巴士（Airbus）A320客機今天清晨因起落架故障，在聖彼得堡（Saint Petersburg）主要機場緊急降落時滑出跑道，所幸無人傷亡。
根據俄羅斯新聞社（RIA）報導，這架原定飛往亞塞拜然首都巴庫（Baku）的班機上，所有162名乘客與機組人員均未受傷。
俄國境內最繁忙機場之一的甫爾可伏機場（PulkovoAirport），因這起事件短暫停止航班起降，隨後於今天上午恢復運作。
俄新社並未具體說明負責營運這架航班的航空業者。
近年來，由於法國空中巴士與美國競爭對手波音公司（Boeing Co.）之間的激烈競爭，飛航安全備受關注。
根據上週公布的數據，空中巴士A320近期已成為最暢銷的商用飛機。
由於涉及老舊飛機的事故頻傳，俄羅斯近年已採取措施，將蘇聯時期的飛機汰換為A320和737等現代化噴射客機。
