俄國聖彼得堡機場緊急降落 客機滑出跑道幸無人傷亡

中央社／ 莫斯科20日綜合外電報導

俄羅斯國家媒體報導，一架空中巴士（Airbus）A320客機今天清晨因起落架故障，在聖彼得堡（Saint Petersburg）主要機場緊急降落時滑出跑道，所幸無人傷亡。

根據俄羅斯新聞社（RIA）報導，這架原定飛往亞塞拜然首都巴庫（Baku）的班機上，所有162名乘客與機組人員均未受傷。

俄國境內最繁忙機場之一的甫爾可伏機場（PulkovoAirport），因這起事件短暫停止航班起降，隨後於今天上午恢復運作。

俄新社並未具體說明負責營運這架航班的航空業者。

近年來，由於法國空中巴士與美國競爭對手波音公司（Boeing Co.）之間的激烈競爭，飛航安全備受關注。

根據上週公布的數據，空中巴士A320近期已成為最暢銷的商用飛機。

由於涉及老舊飛機的事故頻傳，俄羅斯近年已採取措施，將蘇聯時期的飛機汰換為A320和737等現代化噴射客機。

空中巴士 俄羅斯 機場

相關新聞

12萬件藝術品大搬家！龐畢度世紀翻修工程

舉世聞名的龐畢度中心，從2025年9月下旬開始進入為期5年的大規模整修工程，多達12萬件的藏品也必須分批遷移，這項艱鉅的任務堪稱世紀搬遷。龐畢度中心預計在2030年重新開放。

巨蟑進攻日本九州！市民驚慌通報「人孔蓋竄出蟑螂」 專家揭暴增主因

根據「西日本新聞」報導中指出，福岡市下水道管理課在2020至2024年間，共收到215件「巨大蟑螂從人孔蓋爬出」的通報，為此用橡膠塞封閉了160處人孔蓋的孔洞。這種美洲蟑螂的體型比日本一般常見的蟑螂大，且身上帶有獨特的斑紋。經追查發現，這種不速之客，正是原先被視為日本室內最大型的「美洲家蠊」，牠們正迅速改變北九州蟑螂的生態版圖。

通勤族騎單車撞到熊！日本仙台赫見5頭熊家族 距車站僅3公里

日本熊隻入侵市區的情況已越來越常見，活動範圍已直逼市中心。根據「仙台放送」與「東北放送」報導，宮城縣仙台市本周接連發生熊隻闖入市中心的嚴重事件。20日清晨，一名男子騎單車上班時，竟然撞到熊。17日時更有人目擊5頭熊家族在市中心河濱出沒，引發當局高度警戒。

大叔遭2比特犬咬斃！養6年突發狂 鄰居開山刀被弄斷嘆：救不了他

美國發生比特犬咬死飼主慘案，當地1名45歲男子阻止2隻飼養的比特犬追逐1輛經過後園的高爾夫球車時，2犬突發狂轉而攻擊飼主，男子遇襲時不斷呼救...

54歲存款百萬…過簡單生活卻崩潰！她遇1事驚覺：什麼都沒有最可怕

54歲的C小姐住在約3坪大的公寓，家中沒有電視、沙發、地毯和時鐘，全部的家具就是一張雙人桌椅和蒲團，每季輪著穿黑、灰、白3套衣服，徹底實...

西班牙國際生激增 外資湧入搶當包租公

外國投資者正湧入西班牙學生住宅市場，搶當大學城包租公，原因是國際學生人數在過去10年激增77%，且願付高額租金。西班牙今...

