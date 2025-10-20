通勤族騎單車撞到熊！日本仙台赫見5頭熊家族 距車站僅3公里

日本熊隻入侵市區的情況已越來越常見，活動範圍已直逼市中心。根據「仙台放送」與「東北放送」報導，宮城縣仙台市本周接連發生熊隻闖入市中心的嚴重事件。今（20）日清晨，一名男性騎單車上班時，竟然撞到熊。17日時更有人目擊5頭熊家族在市中心河濱出沒，引發當局高度警戒。

據報導，在20日清晨4點半左右，一名60多歲男性騎自行車通勤，行經仙台市青葉區縣道55號時，撞上一頭體長約1公尺的熊。男子當場摔倒，左腳受傷，幸好有路過駕駛協助報警，送醫後無生命危險。據悉，這頭熊身旁還帶著2隻小熊，3頭熊事後隨即朝廣瀨川方向逃逸。

事實上，這已非近日首起目擊。17日晚間8點35分左右，有民眾行經青葉區「評定河原橋」時，赫然發現橋下樹叢中有5頭熊。是2頭體長約1公尺的大熊、帶著3頭約70公分的小熊。警方獲報搜索時，熊隻已不見蹤影。該地點距離JR仙台車站僅約3公里，熊隻深入市中心的程度非比尋常。接二連三的目擊事件，已迫使宮城縣發布「熊出沒警報」，也有網友緊急製作仙台熊出沒地圖。

輿論對此狀況感到強烈不安，呼籲發布「特別警報」徹底獵捕。更有人認為地方政府已無法應付，國家應成立專責部會，甚至動員自衛隊處理。亦有分析指出，河濱是熊隻移動的「捷徑」，若熊沿河南下，恐直闖大型鬧區，「光想就令人不寒而慄」。