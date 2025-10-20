巨蟑進攻日本九州！市民驚慌通報「人孔蓋竄出蟑螂」 專家揭暴增主因

根據「西日本新聞」報導中指出，福岡市下水道管理課在2020至2024年間，共收到215件「巨大蟑螂從人孔蓋爬出」的通報，為此用橡膠塞封閉了160處人孔蓋的孔洞。這種美洲蟑螂的體型比日本一般常見的蟑螂大，且身上帶有獨特的斑紋。經追查發現，這種不速之客，正是原先被視為日本室內最大型的「美洲家蠊」，牠們正迅速改變北九州蟑螂的生態版圖。

