巨蟑進攻日本九州！市民驚慌通報「人孔蓋竄出蟑螂」 專家揭暴增主因
根據「西日本新聞」報導指出，福岡市下水道管理課在2020至2024年間，共收到215件「巨大蟑螂從人孔蓋爬出」的通報，為此用橡膠塞封閉了160處人孔蓋的孔洞。這種美洲蟑螂的體型比日本一般常見的蟑螂大，且身上帶有獨特的斑紋。經追查發現，這種不速之客，正是原先被視為日本室內最大型的「美洲家蠊」，牠們正迅速改變北九州蟑螂的生態版圖。
福岡市早良區一名61歲的男性居民驚恐表示：「今年夏天，家裡出現了之前從未見過的蟑螂。體型巨大，數量也多得嚇人。」他指出，自7月以來，從廚房、廁所抽風機入侵的蟑螂多達30隻，其中高達九成都是這種「有點偏褐色、身上有白色環狀花紋」的巨蟑。他一度以為是常見的德國蟑螂巨大化，上網查詢才驚覺是美洲蟑螂。
九州大學總合研究博物館的丸山宗利副教授說明，原產於非洲的美洲蟑螂非常不耐寒，只要氣溫持續低於5度約一個月，牠們就會死亡。以前北九州並非完全沒有美洲蟑螂，牠們隨著沖繩的貨物登陸，僅能躲在建築物的鍋爐室或鬧區角落苟延殘喘。但如今牠們「迅速擴大版圖」的主因，正是全球暖化。據福岡氣象台數據顯示，福岡市2月的平均最低溫，已從1925年前後攝氏1.24度，攀升至2025年左右的4.92度。酷暑也延長了牠們在戶外的活動與繁殖期。
在北九州，美洲蟑螂最舒適的「樂園」，竟是下水道系統的人孔蓋內部。這裡比室外溫暖、潮濕，環境類似牠們原生的洞穴，更棒的是，有源源不絕的廚餘等食物，且沒有天敵。福岡市下水道管理課為此呼籲民眾，廚餘和廢食用油不僅會堵塞水管，更是蟑螂的食物來源，「妥善處理廚餘，將其作為可燃垃圾丟棄，這對防治蟑螂同樣有效。」
