義大利總統莊園大如市鎮 昔日狩獵場變身生態園區

中央社／ 羅馬20日專電

義大利總統在羅馬近郊有座面積如小鎮的「波奇亞諾城堡莊園」，此處曾是義大利國王狩獵場，擺滿動物標本，如今則轉型為生態園區。記者實地走訪，帶觀眾一覽這個對動物「從墳場變樂園」的景點，見證義大利今昔歷史轉折。

義大利總統共擁有3個正式官邸，包括位在羅馬市中心的「奎里納爾宮」（Quirinale Palace），位在南義那不勒斯的「羅斯伯里莊園」（Villa Rosebery），以及位在距羅馬25公里處的「波奇亞諾城堡莊園」（La Tenuta Presidenziale di Castelporziano）。

●佔地如城市 致力生態保育與科學研究

「波奇亞諾城堡莊園」佔地達60平方公里，面積約相當台灣嘉義市。中央社等外媒記者日前應邀參訪，開車至莊園大門口即可見憲兵駐守，但前往城堡還需一段頗長路程，憲兵沿途向記者介紹，園內不僅養牛養馬，還有山豬、狐狸、狼、鹿出沒，充滿野趣。

來到充滿歷史感的城堡建築，屋頂豎著歐盟與義大利國旗。這座官邸總監波內拉（Giulia Bonella）告訴中央社，自義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）上任以來，莊園主要用途主即是接待賓客和科學研究，「這裡是保護區，也是呈現生物多樣性的熱門地點。」

波內拉解釋，義大利先前通過修憲案，將環保與動物保護寫入憲法，這成為莊園指導方針，莊園特別安排許多開放日，歡迎弱勢團體、身障人士、寄養兒童及各種背景民眾，在週末到莊園參加自然、考古和歷史之旅，有興趣者可上官網預約。

波內拉說，許多關懷永續的學者、研究人員都會到莊園考察，研發創新科技，「我們也參與國際研究計畫，確保研究成果能輸出，並替這個珍貴生態系統帶來創新管理模式。」

●古物、標本到歷任總統照 莊園如義大利史縮影

參觀這座官邸，像見證義大利發展史縮影。莊園所在這片土地，從史前時代就已有人跡，因此在考古博物館展廳，陳列許多挖出的文物，包括公元前8世紀的墓穴遺跡、古羅馬時期的彩繪天花板。

在中世紀到義大利君主時期，莊園則是王公貴族與國王的狩獵場，沿著參觀動線，可見櫥櫃擺設各種鳥類標本，宏偉大廳牆上，掛滿大象頭、鹿頭、老鷹，顯示當時在歐洲打獵是熱門的「貴族外交活動」。另有王室宴客的廚具餐具，十分講究的宴席擺設，以及王室珍貴的收藏品，其中包括具東方色彩的屏風。

最後進入義大利共和國時期，房內陳設歷任總統的照片，以及獨特的方形「總統旗幟」。這面旗幟是義國元首「在場」的標誌，在總統出席場合，或總統乘坐的交通工具都會懸掛。

●綠地吸引鳥類棲息 園區設候鳥觀測站

幅員廣大的莊園，不僅有保存很完整的古遺跡，還是各種鳥類熱愛的棲息地，有定居的啄木鳥、貓頭鷹、禿鷹等，也有定期往來的候鳥。

莊園設有「候鳥觀測站」，專家在現場向記者示範，當候鳥進入無傷害性的軟網，會被放在束口袋運到觀測站，由專業人員測量記錄基本資料，輸入國際共享資料庫。

專家強調，全程都須依法律規範，不能對候鳥造成傷害。候鳥掛上記錄腳環之後，會立刻被「放生」，若該候鳥之後再到其他國家觀測站被記錄，就可理解其遷徙動態。

