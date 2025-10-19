大叔遭2比特犬咬斃！養6年突發狂 鄰居開山刀被弄斷嘆：救不了他

快訊

香港01／ 撰文：喬納森
美國發生比特犬咬死飼主慘案，當地1名45歲男子阻止2隻飼養的比特犬追逐1輛經過後園的高爾夫球車時，2犬突發狂轉而攻擊飼主。示意圖／ingimage
美國發生比特犬咬死飼主慘案，當地1名45歲男子阻止2隻飼養的比特犬追逐1輛經過後園的高爾夫球車時，2犬突發狂轉而攻擊飼主。示意圖／ingimage

美國發生比特犬咬死飼主慘案，當地1名45歲男子阻止2隻飼養的比特犬追逐1輛經過後園的高爾夫球車時，2犬突發狂轉而攻擊飼主，男子遇襲時不斷呼救，鄰居見狀持開山刀反擊驅趕2犬但未能成功，開山刀更在救人期間折斷，直至警方到場開槍才能制止襲擊事件。飼主送院後傷重不治，而2隻涉事比特犬於事後被安樂死

綜合外媒報導，事發於美國德州巴克利夫（Bacliff），45歲男子荷西（Jose Eddie Castillo）在10月12日清晨6時半，見家中2隻比特犬追逐1輛經過後園的高爾夫球車，他立即上前阻止，竟遭2犬襲擊，其手臂與上半身遭瘋狂噬咬。鄰居埃克孔蒂塔（Jesus Excontitta）聽到荷西的慘叫求救聲，立即手持開山刀衝向他，埃克孔蒂塔接受媒體訪問時表示，「我不斷砍犬隻的頭部，連刀都砍斷了，牠仍死死咬住荷西不肯放開他」。

鄰居用開山刀救人未成功　涉事比特犬安樂死

埃克孔蒂塔於是跑回屋內拿出第2把刀，繼續對付另1隻比特犬，但該犬也不肯鬆口。警方接報到場時，見到其中1犬仍咬著荷西手臂，警員開槍擊斃牠，另1隻狗才被成功制服。荷西身體多處受傷，送院後宣告不治，而兩隻涉事比特犬事後被動物防治單位安樂死。

救人鄰居悲痛未能阻止悲劇發生

埃克孔蒂塔悲痛地表示：「我每天都會回想起當時的情況，我盡了全力還是救不了他。」有鄰居表示荷西飼養2隻涉事比特犬至少6年，人狗一向相處融洽，沒想竟會發生如此悲劇。

文章授權轉載自《香港01》

比特犬 鄰居 安樂死 制服 動物 槍擊 德州 美國

