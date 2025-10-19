大叔遭2比特犬咬斃！養6年突發狂 鄰居開山刀被弄斷嘆：救不了他
美國發生比特犬咬死飼主慘案，當地1名45歲男子阻止2隻飼養的比特犬追逐1輛經過後園的高爾夫球車時，2犬突發狂轉而攻擊飼主，男子遇襲時不斷呼救，鄰居見狀持開山刀反擊驅趕2犬但未能成功，開山刀更在救人期間折斷，直至警方到場開槍才能制止襲擊事件。飼主送院後傷重不治，而2隻涉事比特犬於事後被安樂死。
綜合外媒報導，事發於美國德州巴克利夫（Bacliff），45歲男子荷西（Jose Eddie Castillo）在10月12日清晨6時半，見家中2隻比特犬追逐1輛經過後園的高爾夫球車，他立即上前阻止，竟遭2犬襲擊，其手臂與上半身遭瘋狂噬咬。鄰居埃克孔蒂塔（Jesus Excontitta）聽到荷西的慘叫求救聲，立即手持開山刀衝向他，埃克孔蒂塔接受媒體訪問時表示，「我不斷砍犬隻的頭部，連刀都砍斷了，牠仍死死咬住荷西不肯放開他」。
鄰居用開山刀救人未成功 涉事比特犬安樂死
埃克孔蒂塔於是跑回屋內拿出第2把刀，繼續對付另1隻比特犬，但該犬也不肯鬆口。警方接報到場時，見到其中1犬仍咬著荷西手臂，警員開槍擊斃牠，另1隻狗才被成功制服。荷西身體多處受傷，送院後宣告不治，而兩隻涉事比特犬事後被動物防治單位安樂死。
救人鄰居悲痛未能阻止悲劇發生
埃克孔蒂塔悲痛地表示：「我每天都會回想起當時的情況，我盡了全力還是救不了他。」有鄰居表示荷西飼養2隻涉事比特犬至少6年，人狗一向相處融洽，沒想竟會發生如此悲劇。
延伸閱讀：
港男質疑百佳售假雞蛋：實測蛋黃掟唔散 食安中心揭變彈力波真相
女犯人從拘留室消失！拆抽氣扇爬通風口逃走 找兒子騎電單車接應
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言