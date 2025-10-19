Coser化身日本動漫角色 布魯塞爾動漫展吹和風

快訊

中央社／ 布魯塞爾19日專電

布魯塞爾最大的亞洲動漫盛會「亞洲製造」，吹著濃濃的日本風，不少角色扮演愛好者打扮成航海王、鬼滅之刃、鏈鋸人等作品中的角色參與；另外也有痛車愛好者將經過塗裝的愛車開到現場與同好分享。

今年的會場中吹著濃濃的日本風，除了以櫻花布置，也有提供和服體驗與販售武士刀模型的攤位，吸引不少人駐足。現場也有展示大量的日本動漫公仔並擺出不少的轉蛋機。

許多的角色扮演愛好者（Coser）打扮成日本知名動漫作品的角色，從他們的裝扮也可以一探目前在比利時流行的日本作品。

2年前開始角色扮演的卡蜜拉（Camille）打扮成「海賊王」中的角色蛇姬參與活動，她告訴中央社記者，成為Coser的契機是因為喜歡「航海王」這部作品，而且透過角色扮演可以改變個性和外表；卡蜜拉的男友說，參加活動時可以和同好一起拍照、交流，這是他喜歡角色扮演的原因。

打扮成「戀上換裝娃娃」主角喜多川海夢的蘇菲（Sophie）接受中央社記者訪問時表示，因為這個作品就是在講角色扮演這個文化，非常的喜歡。希望之後有機會可以到日本，體驗日本道地的角色扮演文化。

在現場也可以看到打扮成「鬼滅之刃」、「鏈鋸人」、「膽大黨」、「葬送的芙莉蓮」、「進擊的巨人」等作品角色的Coser。

除了角色扮演之外，也有「痛車」愛好者將塗裝過的愛車開到現場與同好分享。

其中一輛痛車的車主諾瑞斯（Norris）告訴中央社，裝飾車子的原因，除了自己喜歡也為了吸引喜歡同樣作品和角色的粉絲，「這個方式展現了對於自己所開的車，以及喜愛的角色和作品的熱情。」

「痛車」一詞源於日文，是將動漫作品的人物圖案以彩繪或貼紙等方式裝飾車輛外觀。

亞洲製造（Made in Asia）被許多比利時的亞洲動漫、電玩、Cosplay愛好者視為比利時的文化盛事。過去幾年的展會都吸引了約7萬人參與，甚是連鄰近的法國、荷蘭等地的愛好者都會特意前來參加。

日本 中央社 比利時

