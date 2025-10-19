54歲存款百萬…過簡單生活卻崩潰！她遇1事驚覺：什麼都沒有最可怕

摘要 1.54歲女性住在3坪大的公寓中、月收約3.7萬元、過著無社交生活，直到母親和自己生病後，才驚覺自己「什麼都沒有」的孤獨與脆弱。 2.極簡生活有3大陷阱，包括缺乏財務緩衝、陷入孤立無援的社交困境、強迫性極簡導致焦慮，極簡生活應該建立在身心健康和具備穩定的經濟基礎上。

54歲的C小姐住在約3坪大的公寓，家中沒有電視、沙發、地毯和時鐘，全部的家具就是一張雙人桌椅和蒲團，每季輪著穿黑、灰、白3套衣服，徹底實踐無現金生活，所有支付都靠手機完成。

她還辭去正職工作，靠打工兼差賺錢，每週工作5天、每次7小時，月入約18萬日圓（約台幣3.7萬元）。朋友，則是一個都沒有，「一個人很自在。」她曾這麼說。

C小姐曾在大企業擔任正職員工，年收入達600萬日圓，但工作壓力和人際關係的痛苦讓她在近40歲時毅然辭職。「節儉就能過上舒適的生活。」她這麼告訴自己。

過去靠工作存下的積蓄只有在真正需要時才會動用，現在約還有700萬日圓（約新台幣145萬元），這讓她相信「只要過著簡單的日子，未來一定沒問題」。

不用挑選衣服、不用應酬、不必加班，這樣的生活持續了好幾年。直到那一天來臨。

當極簡遇上現實：家人生病，眼前是「什麼都沒有」的恐懼

第一個打擊來自母親。70多歲的獨居母親某天突然臉部和手腳麻痺，緊急送醫診斷為腦中風。雖然發現得早，但母親右半身仍有輕微癱瘓的狀況，需要長期照護。

照護用品、往返醫院的交通費、各種日常開銷不斷累積。「母親一直很健康，我以為她比我還硬朗。」C小姐說。

更糟的是，她自己也病倒了。某天早上劇烈腹痛送醫，被診斷為急性膽囊炎，需立刻動手術。雖然高額療養費制度給付了大部分費用，但自付額加上住院雜費，仍需自付數十萬日圓。

出院那天，只有她一個人。回到家裡，沒有任何庫存食物，冷冰冰的地板上鋪著薄薄的棉被，房間裡空無一物——沒有能療癒心靈的擺飾、植物或照片。沒有人可以打電話求助，也沒有多餘的衣物可以更換。

「什麼都沒有，感覺好寂寞、好不方便，甚至有點可怕。」原本堅信「越簡單越好」的她，突然明白了什麼。

極簡生活的隱藏陷阱

C小姐的故事並非個案。極簡主義在全球蔚為風潮，但過度極端的實踐方式恐對生活造成致命性打擊。財務規劃師和心理健康專家針對極簡生活可能面臨的困境，提出以下建議：

1.沒有財務緩衝，生一場病生活就垮了

美國極簡主義倡議者The Minimalists強調，極簡主義者要有足夠的財務緩衝，不要完全「對金錢過敏」，建議至少存下3到6個月不可動用的基本生活費作為緊急預備金。

雖然C小姐有700萬日圓存款，但面對母親照護和自己的醫療費用雙重支出時，仍感到不安。問題在於她沒有明確分類存款用途，哪些是日常生活費、哪些是醫療照護專用、哪些是真正的緊急基金。

存款至少要分為3大類別：

緊急預備金：應對失業、重大意外等無法預見的危機。

預期支出準備金：用於可預期的大筆開支，如年度保險費、醫療自付額、房屋維修等。

日常儲蓄：用於改善生活品質。

透過明確的分類，你才能清楚知道哪些錢可以動、哪些錢絕對不能碰。澳洲理財教練Jessica Skene分享自己實踐極簡主義的經驗：「極簡主義教會我為意外財務災難做準備的重要性，因為突發狀況往往不會單獨出現，而是一次來好幾個。」

2.沒朋友，在脆弱時刻孤立無援

C小姐完全切斷了所有朋友關係，導致生病時孤立無援。雖然她現在開始修復人際關係，體認到「有一個可以訴說不安的對象很重要」，但這個教訓來得太遲。

我們不需要很多個朋友，但至少要保持1到2個可以互相支持的關係。 定期與這些朋友聯繫，不要等到需要幫助時才想起他們。也可以參加社區活動或興趣社團，建立輕度但穩定的社交連結，這些都是強化生活韌性的一部分。

3.極簡變強迫，反而不快樂

心理健康專家Olivia Schnur指出，極端的極簡主義可能導致強迫性行為和焦慮。例如規定衣服只能有幾套、家具只能有幾件、甚至為了極簡而切斷所有社交關係。健康的人應該能夠容忍一點混亂或雜物，極簡是為了更好的生活，不是為了證明自己「夠極簡」。

C小姐已將極簡實踐到極致——物品、人際、收入都降到最低，這已經不是追求簡單生活，而是在自我限制。建議定期自問：「我是為了更好的生活而極簡，還是為了極簡而極簡？」允許自己調整極簡的程度。

在極簡生活中保持韌性

經歷一連串意外後，C小姐開始重新思考生活。她開始找有獎金的正職工作、搬去與母親同住以節省開支，並設立醫療和照護專用的預備金，她也逐步修復中斷的人際關係。

「在自己的世界裡過小日子的那段生活真的很舒適，有很多優點。但那是建立在健康和周遭穩定的基礎上。」她如此反思。

過度極端的「斷捨離」，包括物品、人際關係和收入，可能讓人在面對人生突發狀況時顯得脆弱不堪。可以繼續過簡單的日子，但別讓自己在風暴來臨時毫無抵抗力。

