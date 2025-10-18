快訊

金鐘60不斷更新／泰籍女星黃可欣「樹冠羞避」 抱走迷你劇集最具潛力新人獎

金鐘60／最辣小龍女堅挺雙峰現身！潘迎紫人未到蘋果燈先到

鄭麗文即將當選黨魁 郝龍斌：我對國民黨的愛與使命感不變

風神颱風逼近菲律賓 上萬名沿海地區居民先行撤離

中央社／ 馬尼拉18日綜合外電報導

風神颱風菲律賓逼近，預計最快今晚登陸。氣象專家警告，菲律賓太平洋沿海地區恐出現淹水災情，成千上萬當地居民已先行撤離家園。

法新社報導，菲律賓氣象局表示，風神預計今天晚間登陸加丹杜安尼斯島（Catanduanes），屆時最大陣風可達每小時90公里；預計明天上午登陸菲律賓最大島呂宋島。

菲律賓氣象局預警，風神將帶來豪雨，且預估出現1至2公尺浪高，使得沿海地區有「輕度到中度」海水倒灌淹水風險。

根據菲律賓地方災害應變當局說法，擁有27萬人口的貧困島嶼加丹杜安尼斯島已有9000多人撤離至較安全地點，鄰近的艾爾貝省（Albay）也已有近1萬7000人撤離。

加丹杜安尼斯省救災官員盧比歐（Gerry Rubio）告訴法新社，針對沿海及低窪地區和易發生土石流的山坡等「高風險區域」，省政府已下令地方官員「啟動各自疏散計畫」。

菲律賓 氣象局 颱風

延伸閱讀

影／「風神」颱風生成 花蓮光復午後啟動疏散撤離演練

風神颱風明起東北季風「共伴」恐劇烈變天 豪大雨炸北東…全台颳強風

風神颱風將與東北季風「共伴」威脅台灣 5大降雨熱區曝

秋颱風神不侵台1原因極具威脅 「桃園以北+宜花」影響最劇烈

相關新聞

39歲日本女星騎單車遭撞身亡 肇逃司機認了打瞌睡：沒想到是人

日本女星高橋智子於10月16日凌晨車禍身亡，得年39歲，她所屬經紀公司「碗Production」於18日發表訃聞，消息震驚各界。高橋智子生前活躍...

男子帶70萬元寶可夢卡未申報 星移民局攔查：全收服

一名男子從海外入境新加坡時，攜帶價值超過新幣3萬元（約新台幣70萬元）的寶可夢卡牌，卻未依規定申報，遭新加坡移民與關卡局...

《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》作者白洗嬉辭世、享年35歲

南韓暢銷回憶錄《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》作者白洗嬉（Baek Se-hee）17日去世，享年35歲。

「這個國家」超暈船 去年戀愛詐騙金額破40億 監管機關要銀行想辦法

英國去年戀愛詐騙案例增長近10%，受害金額超過1億英鎊（約新台幣41億元），這迫使英國金融監管機構向銀行發出警告，要其加...

墨爾本10月初驚傳隨機傷人 台籍女壽司師傅右胸被刺

澳洲墨爾本中心商業區本月初發生隨機傷人事件，一位台灣籍賴姓女壽司師傅在走路上班途中遭陌生女子持刀刺傷右胸。澳洲媒體報導，...

洗衣也藏陷阱？前警察揭「1曬衣習慣」最危險 恐成歹徒目標

在日常家務中，曬衣服看似再平常不過，卻潛藏許多人未察覺的「犯罪防治風險」。前日本警察、現任犯罪防治顧問指出，許多竊盜與跟蹤案件都與「洗衣習慣」有關，衣物曝露的方式、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。