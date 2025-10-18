風神颱風逼近菲律賓 上萬名沿海地區居民先行撤離

風神颱風朝菲律賓逼近，預計最快今晚登陸。氣象專家警告，菲律賓太平洋沿海地區恐出現淹水災情，成千上萬當地居民已先行撤離家園。

法新社報導，菲律賓氣象局表示，風神預計今天晚間登陸加丹杜安尼斯島（Catanduanes），屆時最大陣風可達每小時90公里；預計明天上午登陸菲律賓最大島呂宋島。

菲律賓氣象局預警，風神將帶來豪雨，且預估出現1至2公尺浪高，使得沿海地區有「輕度到中度」海水倒灌淹水風險。

根據菲律賓地方災害應變當局說法，擁有27萬人口的貧困島嶼加丹杜安尼斯島已有9000多人撤離至較安全地點，鄰近的艾爾貝省（Albay）也已有近1萬7000人撤離。

加丹杜安尼斯省救災官員盧比歐（Gerry Rubio）告訴法新社，針對沿海及低窪地區和易發生土石流的山坡等「高風險區域」，省政府已下令地方官員「啟動各自疏散計畫」。