風神颱風逼近菲律賓 上萬名沿海地區居民先行撤離
風神颱風朝菲律賓逼近，預計最快今晚登陸。氣象專家警告，菲律賓太平洋沿海地區恐出現淹水災情，成千上萬當地居民已先行撤離家園。
法新社報導，菲律賓氣象局表示，風神預計今天晚間登陸加丹杜安尼斯島（Catanduanes），屆時最大陣風可達每小時90公里；預計明天上午登陸菲律賓最大島呂宋島。
菲律賓氣象局預警，風神將帶來豪雨，且預估出現1至2公尺浪高，使得沿海地區有「輕度到中度」海水倒灌淹水風險。
根據菲律賓地方災害應變當局說法，擁有27萬人口的貧困島嶼加丹杜安尼斯島已有9000多人撤離至較安全地點，鄰近的艾爾貝省（Albay）也已有近1萬7000人撤離。
加丹杜安尼斯省救災官員盧比歐（Gerry Rubio）告訴法新社，針對沿海及低窪地區和易發生土石流的山坡等「高風險區域」，省政府已下令地方官員「啟動各自疏散計畫」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言