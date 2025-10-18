39歲日本女星騎單車遭撞身亡 肇逃司機認了打瞌睡：沒想到是人

日本女星高橋智子於10月16日凌晨車禍身亡，得年39歲，她所屬經紀公司「碗Production」於18日發表訃聞，消息震驚各界。高橋智子生前活躍舞台劇演出，也曾演出日劇《緊急偵訊室》、《Last Doctor〜監察醫秋田的驗屍報告〜》等。

據日媒《每日新聞》於17日的報道，高橋智子在一場車禍中離世，警方逮捕了38歲職業不詳的涉案人西潟一慶。根據肇事嫌犯供詞，他在16日凌晨2點45分，駕駛車輛行經練馬區關町南4丁目青梅街道時，撞上騎著自行車的高橋智子後逃逸，導致對方意外離世。嫌犯供稱：「我是在打瞌睡狀態下開車，確實撞到了什麼東西，但沒想到是人。」事發後有途經的路人發現倒下的自行車並隨即報警。

高橋智子所屬經紀公司發訃聞表示：「事情發生得太過突然，全體同仁至今仍無法相信、難以接受這樣的事實。」聲明又提及「她責任感強、重情重義，深受大家喜愛。對於她留下的貢獻與足跡，我們由衷表達感謝」。而高橋智子的葬禮，將尊重家屬的意願，以近親者參加的方式低調舉行，並向外界致意：「感謝一路支持她的粉絲與相關人士，在她生前給予溫暖的應援與支持，謹此致上最深謝意。」

関係者、応援してくださる皆様へ



訃報



弊社所属の髙橋智子が、2025年10月16日未明、交通事故のため急逝いたしました。享年39歳でした。



突然のことに、一同未だそのことを信じられず、受け入れがたい思いです。… — 碗プロダクション (@one_pro2011) October 18, 2025

文章授權轉載自《香港01》