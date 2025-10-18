男子帶70萬元寶可夢卡未申報 星移民局攔查：全收服

一名男子從海外入境新加坡時，攜帶價值超過新幣3萬元（約新台幣70萬元）的寶可夢卡牌，卻未依規定申報，遭新加坡移民與關卡局攔查後全數沒入。當局在臉書貼文寫下「把牠們全收服」，並提醒民眾遵守規定。

新加坡移民與關卡局（ICA）近日在臉書發文指出，10日在樟宜機場航廈行李檢查時，發現大量各式各樣的寶可夢（Pokémon）卡牌。

根據ICA貼文，工作人員當時指示一名25歲的新加坡男子前往行李檢查區，並詢問他是否有物品需申報。該男子表示沒有，工作人員隨後掃描檢查行李，發現行李中藏有總價值超過新幣3萬元的各式寶可夢卡牌，此案交由海關進一步調查。

ICA在貼文開頭寫下「把牠們全收服！」（Gottacatch them all!），並提醒民眾凡在海外購買物品超出免稅額度或消費稅（GST）減免範圍，須申報並繳納相關稅費。

海峽時報（The Straits Times）報導，按照新加坡規定，旅客若在海外48小時以上所攜帶購物總值超過新幣500元，就須主動申報並繳納相關稅款。

報導指出，根據卡牌分析公司Card Ladder數據，自2004年以來，稀有寶可夢卡牌的報酬率高達3821%。全球各地寶可夢迷對卡牌興趣正持續上升。