《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》作者白洗嬉辭世、享年35歲

南韓暢銷回憶錄《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》作者白洗嬉（Baek Se-hee）17日去世，享年35歲。

BBC報導，白洗嬉出生於1990年，大學修讀創意寫作，曾在出版社任職5年。《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》則於2018年出版，已翻譯成25種語言，全球銷量超過一百萬冊，收錄白洗嬉與精神科醫師關於憂鬱症的對話，一經發行便成為文化現象並獲得國際讚譽，探討心理健康的主題也引起全球讀者共鳴。

白洗嬉十年來一直接受輕度但長期的抑鬱症治療，這段經歷成為《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》的基礎。該書因讓心理健康對話正常化，以及細膩描繪內心掙扎而廣受讚譽，尤其呈現作者在抑鬱思緒與對生活小確幸欣賞之間的個人矛盾。書中最著名的一句話是：「人的心，即使想死，也常常同時想吃點辣炒年糕。」續集《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕2》則於2019年出版。

白洗嬉去世的細節尚不清楚。南韓器官捐贈機構在當天發出的聲明中表示，她捐出了心臟、肺、肝和腎臟，幫助拯救5條生命。聲明中還引用她姐姐的話，稱白洗嬉希望「通過自己的作品分享心靈給他人，並傳遞希望」。

該書英譯版譯者許正範（Anton Hur）在Instagram上寫道，「她的讀者會知道，她的文字觸及了數百萬人的生命，我的心與她的家人同在」。

白洗嬉的死訊傳出後，社交媒體上湧現大量悼念。一位網友在她的Instagram留言：「安息吧，謝謝妳用真誠拯救了我們。」另一位網友表示，每次閱讀白洗嬉的回憶錄，都能「在每一句話中找到深深的安慰，並隨之成長」，並寫道：「能創作出一本能鼓舞人心的書並非易事，我對妳完成這件事抱有難以言喻的敬意。」