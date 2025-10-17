「這個國家」超暈船 去年戀愛詐騙金額破40億 監管機關要銀行想辦法

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
英國金融行為監管局（FCA）表示，去年英國遭戀愛詐騙詐走的金額超過1億英鎊，有些銀行明明注意到受害者可能上當，卻未盡責阻止。 路透
英國金融行為監管局（FCA）表示，去年英國遭戀愛詐騙詐走的金額超過1億英鎊，有些銀行明明注意到受害者可能上當，卻未盡責阻止。 路透

英國去年戀愛詐騙案例增長近10%，受害金額超過1億英鎊（約新台幣41億元），這迫使英國金融監管機構向銀行發出警告，要其加強對這項與日俱增威脅的防範。

英國金融時報（FT）報導，英國金融行為監管局（FCA）17日發布一份根據六家公司行為所做的評估報告，並表示這些銀行和支付公司曾多次錯失發現可疑交易的機會。

FCA表示，戀愛詐欺案件的規模和複雜性正在逐漸成長，去年英國的受害者總共被騙走1.06億英鎊（1.42億美元），相當於平均每人損失超過40萬英鎊。

在報告提到的其中一個案例中，受害者要求銀行員工支付數位貨幣到伊拉克，並聲稱這是他在軍中的「伴侶」唯一接受的方式。FCA表示，銀行員工明明看到「明確的戀愛詐欺指標」，包括被害者與對方的對話截圖，但卻仍然毫無阻攔地批准這筆支付。

FCA為提高銀行和支付公司對這些詐欺案件的防備，已發布一系列措施，包括訓練員工觀察警訊，以及「對客戶解釋仔細盤問」，因為許多受害者會對這筆支付的真正原因說謊。

然而，FCA表示，有些銀行和支付公司卻對他們的客戶毫無防備，即使已確定是詐欺，儘管這些客戶有容易受騙的跡象。

駿懋銀行（Lloyds）研究指出，這個問題在55歲以上族群特別嚴重。該銀行9月警告，這個年齡層過去一年遭遇的戀愛詐欺比一年前激增52%，35至44歲族群則增長20%。

但這個問題的責任也不只在銀行身上。FCA表示，85%的戀愛詐欺源自於網路，尤其是社群媒體和約會網站，這些平台在減少傷害上扮演要角。

英國消費者權益保護組織Which?政策和倡議總監康嘉表示，社群媒體公司在取締這類詐騙上的重要性不亞於銀行。

她表示，監管機構應該毫不猶豫對那些未做好的銀行採取行動。同時，由於大多數的戀愛詐騙都源自社群媒體和約會軟體，這些都是英國網路安全法的管轄範疇，英國通訊管理局（Ofcom）對來源的調查，以及對那些未按正確程序做好防範供應商的執法，將至關重要。

英國 詐欺 戀愛

延伸閱讀

科研交流升級 中研院與英國皇家學會合辦雙邊會議

政院秘書長張惇涵護駕蔡英文「論文門」無罪 判決理由曝光

審5年！張惇涵護駕蔡英文「論文門」 彭文正自訴誹謗判無罪

中國計劃建歐洲最大使館 英國再度延後決定是否批准

相關新聞

洗衣也藏陷阱？前警察揭「1曬衣習慣」最危險 恐成歹徒目標

在日常家務中，曬衣服看似再平常不過，卻潛藏許多人未察覺的「犯罪防治風險」。前日本警察、現任犯罪防治顧問指出，許多竊盜與跟蹤案件都與「洗衣習慣」有關，衣物曝露的方式、...

秋季赴日美食清單洗牌！北海道鮭魚卵漲翻天 麝香葡萄變划算

根據日媒「FNN」報導，想要在米飯上鋪滿粒粒飽滿透亮、橙紅誘人的鮭魚卵，這個秋天得「先看價格再下手」。記者在東京澀谷的一間海鮮燒烤吃到飽餐廳採訪時看到，客人豪氣舀滿整杓鮭魚卵，但店家坦言今年進貨價格再創新高。

「這個國家」超暈船 去年戀愛詐騙金額破40億 監管機關要銀行想辦法

英國去年戀愛詐騙案例增長近10%，受害金額超過1億英鎊（約新台幣41億元），這迫使英國金融監管機構向銀行發出警告，要其加...

墨爾本10月初驚傳隨機傷人 台籍女壽司師傅右胸被刺

澳洲墨爾本中心商業區本月初發生隨機傷人事件，一位台灣籍賴姓女壽司師傅在走路上班途中遭陌生女子持刀刺傷右胸。澳洲媒體報導，...

巴西女航海家獨自航越北極 見證全球暖化致海冰銳減

巴西航海家柯林克今年7月展開旅程，耗費兩個月時間獨自航行穿越西北航道，她告訴法新社，自己在途中遇到的海冰「非常稀少」，此...

擁2452公噸黃金現值3000億美元 義大利負債也不賣

義大利近年國債高築、銀行體系動盪不安，如今卻因央行龐大的黃金儲備隨國際金價創新高而發「意外財」。根據世界黃金協會資料，截...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。