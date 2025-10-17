「這個國家」超暈船 去年戀愛詐騙金額破40億 監管機關要銀行想辦法

英國去年戀愛詐騙案例增長近10%，受害金額超過1億英鎊（約新台幣41億元），這迫使英國金融監管機構向銀行發出警告，要其加強對這項與日俱增威脅的防範。

英國金融時報（FT）報導，英國金融行為監管局（FCA）17日發布一份根據六家公司行為所做的評估報告，並表示這些銀行和支付公司曾多次錯失發現可疑交易的機會。

FCA表示，戀愛詐欺案件的規模和複雜性正在逐漸成長，去年英國的受害者總共被騙走1.06億英鎊（1.42億美元），相當於平均每人損失超過40萬英鎊。

在報告提到的其中一個案例中，受害者要求銀行員工支付數位貨幣到伊拉克，並聲稱這是他在軍中的「伴侶」唯一接受的方式。FCA表示，銀行員工明明看到「明確的戀愛詐欺指標」，包括被害者與對方的對話截圖，但卻仍然毫無阻攔地批准這筆支付。

FCA為提高銀行和支付公司對這些詐欺案件的防備，已發布一系列措施，包括訓練員工觀察警訊，以及「對客戶解釋仔細盤問」，因為許多受害者會對這筆支付的真正原因說謊。

然而，FCA表示，有些銀行和支付公司卻對他們的客戶毫無防備，即使已確定是詐欺，儘管這些客戶有容易受騙的跡象。

駿懋銀行（Lloyds）研究指出，這個問題在55歲以上族群特別嚴重。該銀行9月警告，這個年齡層過去一年遭遇的戀愛詐欺比一年前激增52%，35至44歲族群則增長20%。

但這個問題的責任也不只在銀行身上。FCA表示，85%的戀愛詐欺源自於網路，尤其是社群媒體和約會網站，這些平台在減少傷害上扮演要角。

英國消費者權益保護組織Which?政策和倡議總監康嘉表示，社群媒體公司在取締這類詐騙上的重要性不亞於銀行。

她表示，監管機構應該毫不猶豫對那些未做好的銀行採取行動。同時，由於大多數的戀愛詐騙都源自社群媒體和約會軟體，這些都是英國網路安全法的管轄範疇，英國通訊管理局（Ofcom）對來源的調查，以及對那些未按正確程序做好防範供應商的執法，將至關重要。