墨爾本10月初驚傳隨機傷人 台籍女壽司師傅右胸被刺

澳洲墨爾本中心商業區本月初發生隨機傷人事件，一位台灣籍賴姓女壽司師傅在走路上班途中遭陌生女子持刀刺傷右胸。澳洲媒體報導，賴小姐現在仍心有餘悸，且已搬離原本居住地。

澳洲媒體7NEWS報導，36歲的賴小姐7年前自台灣移居澳洲，10月2日上午7時40分左右，她一如往常走在小波克街（Little Bourke St）上，她的住處離工作地點僅約550公尺。

賴小姐回憶，她感到有人碰觸自己下背部後本能地向右轉，只見一名頂著亂髮的女子嘟囔著她聽不懂的話。這名女子忽然抓住賴小姐的肩膀，用刀刺傷她的胸部右側後逃離現場。

賴小姐談到，她當時根本來不及反應，只覺全身劇痛，不確定自己到底是哪裡受傷。路人趕緊過來協助她止血，接著急救人員將她送到皇家墨爾本醫院（Royal Melbourne Hospital）。

醫師診斷，賴小姐的傷勢導致她發生氣血胸，這個狀況是指氣體和血液不正常地進入肺臟和胸壁之間的肋膜腔積聚，導致肺臟部分或完全塌陷，進而造成呼吸困難。

警方當時表示，賴小姐的傷勢並無生命危險。她的妹妹告訴7NEWS：「她這次是向右轉，結果那裡有人－但如果她是向左轉呢？受傷的可能就是她的心臟。」

賴小姐的妹妹提到，賴小姐因傷無法工作，且由於不確定需要多久時間復原，以及是否還能重返原職，未來經濟狀況充滿不確定性。賴小姐也已搬離原本住處，因為她在原居地區不再感到安全。

根據警方，在事發地區進行大規模搜索後，逮捕來自墨爾本的32歲女子達魯（Lauren Darul）並查獲一把刀。

達魯被指控兩項蓄意傷人罪名，以及在保釋期間犯下可公訴罪行，她於3日在墨爾本地方法院出庭，並在下次出庭前還押候審。