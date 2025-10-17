BBC紀錄片哈瑪斯官員子擔綱旁白 英國監管機構裁違規

快訊

中央社／ 倫敦17日綜合外電報導

英國媒體監管機構表示，英國廣播公司一部描述加薩兒童生活的紀錄片，旁白由巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯營運政府的農業部副部長13歲兒子擔綱，違反播出規定。

路透社報導，通訊管理局（Ofcom）指出，英國廣播公司（BBC）未揭露男孩父親的官職，屬於「重大誤導」。

BBC 2月於播出這部名為「加薩：如何在戰區生存」（Gaza: How To Survive A War Zone）的紀錄片5天後將其自線上平台下架。BBC內部調查在7月認定，該節目確實違反關於準確性的編輯方針。

不過BBC同時表示，沒有證據顯示外部勢力「不當影響節目內容」。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，通訊管理局裁定，BBC因未揭露該紀錄片由哈瑪斯（Hamas）官員之子擔任旁白的事實，構成「嚴重違反」廣播規範。通訊管理局已下令BBC於黃金時段播出相關裁定聲明。

通訊管理局指出：「鑑於這已嚴重違反我們的規定，我們命令BBC在英國廣播公司第二頻道（BBC2）晚間9時播出我們對本案的調查結果，播出日期將另行通知。」

BBC發言人表示，「該紀錄片確實嚴重違反BBC關於正確性的編輯方針」。

「我們已為此事致歉，並且完全接受通訊管理局的裁決，待日期和聲明內容確定後，我們會遵照這項處罰予以執行。」

