中央社／ 里約熱內盧17日綜合外電報導
現年28歲的柯林克（Tamara Klink）9月成為史上第2位完成這趟危險北極旅程的女性，也是第1位達成這項成就的拉丁美洲人。 法新社
現年28歲的柯林克（Tamara Klink）9月成為史上第2位完成這趟危險北極旅程的女性，也是第1位達成這項成就的拉丁美洲人。 法新社

巴西航海家柯林克今年7月展開旅程，耗費兩個月時間獨自航行穿越西北航道，她告訴法新社，自己在途中遇到的海冰「非常稀少」，此景反映全球暖化的影響並敲響警鐘。

現年28歲的柯林克（Tamara Klink）9月成為史上第2位完成這趟危險北極旅程的女性，也是第1位達成這項成就的拉丁美洲人。由於氣候變遷造成海冰融化，這段從大西洋前往太平洋的路徑才得以航行。

柯林克完成這趟自格陵蘭（Greenland）到阿拉斯加（Alaska）長達6500公里的壯遊後，她向法新社表示：「我這一路上，只在9%的航道上看到海冰，這實在非常少。」

她說道：「我與科學家跟當地居民交談，尤其是伊努特（Inuit）獵人和漁夫，了解到我看見的極為少量海冰，是海冰逐年減少這個總體趨勢的一部分。」

根據聯合國，全球氣溫去年創下歷史新高，首度高出前工業化時代水準攝氏1.5度。

柯林克指出，如果這十年無法做出大膽決策並採取行動，這項氣候危機的趨勢將難以逆轉。

巴西下月將主辦聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），當年首次召開這個會議時，在西北航道（Northwest Passage）航行幾乎非得借助破冰船或特殊設計的船體。

柯林克提到：「由於氣候暖化，海冰現在會於夏季融化…較小船隻因此得以通過，配備較少船員的船舶也能完成這類長途航行。」

巴西女航海家獨自航越北極 見證全球暖化致海冰銳減

