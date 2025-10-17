義大利知名記者自用車遭炸毀 無人傷亡

義大利知名記者拉努奇（Sigfrido Ranucci）所屬調查類新聞節目Report今天表示，拉努奇的自用車昨夜遭炸彈炸毀，幸未造成人員傷亡。

法新社報導，Report今天在義大利國營電視廣播公司RAI發布聲明指出，這起爆炸發生在羅馬近郊波米齊亞（Pomezia），除了拉努奇的自用車被炸毀，他們家另一輛車和隔壁鄰居的住家也受損。

Report在社群平台X發文說：「爆炸威力極強，當時若有人經過，可能因此喪命。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）嚴厲譴責這起事件，形容這是「嚴重的恐嚇行為」，她在X上強調：「新聞自由和獨立自主是民主制度中不可妥協的價值，我們會持續捍衛。」

義大利內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）表示，已下令提升拉努奇的維安戒備至「最高等級」，並表示這起攻擊是「卑劣且極為嚴重的行徑，不僅針對個人，更對新聞自由與民主基本價值構成威脅」。

總部設於巴黎的無國界記者組織（RSF）最新報告指出，義大利的新聞自由排名全球第49，「在義大利，調查組織犯罪和貪腐的記者常受到威脅，有人甚至因報導工作遭遇肢體攻擊」。