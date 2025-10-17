快訊

洗衣也藏陷阱？前警察揭「1曬衣習慣」最危險 恐成歹徒目標

聯合新聞網／ 綜合報導
在日常家務中，曬衣服看似再平常不過，卻潛藏許多人未察覺的「犯罪防治風險」。 情境示意圖／Ingimage
在日常家務中，曬衣服看似再平常不過，卻潛藏許多人未察覺的「犯罪防治風險」。前日本警察、現任犯罪防治顧問指出，許多竊盜與跟蹤案件都與「洗衣習慣」有關，衣物曝露的方式、時間與地點，往往在不經意間洩漏了生活模式與個資。對獨居女性而言，一次看似無害的曬衣行為，可能正是陌生人鎖定的開端，尤其內衣直接暴露在外是最危險的。

根據日媒「grape」報導，曾任職警界多年的犯罪防治專家良生指出，他辦過的多起「私密衣物竊盜」案件，犯案地點多半集中在公寓一、二樓，且多為「從外面能看到女性衣物」的住處。許多嫌犯原本只是路過，卻因一眼瞥見女性內衣、內褲而起了歹念，有的甚至觀察多日、等待時機行動，更令人不安的是，也有熟識者透過社群媒體得知住處後犯案的情況。

良生進一步說明，這些竊盜受害者不僅限於年輕女性，40至50歲女性也時常成為目標，共通點在於「住處沒有男性痕跡」或「陽台位於隱蔽之處」，在犯罪者眼中，這樣的環境意味著低風險、高成功率。

警方長期警告，洗衣方式與垃圾丟棄習慣都可能暴露個資，從衣物類型可看出性別與家庭結構，而從晾曬與收衣時間則可推測上班與回家時段。例如，若陽台只出現女性衣物，便容易被認定為「單身女性住戶」；若每天同一時間晾衣、同一時間收衣，更形同告訴陌生人「我不在家的時段」。

良生提醒，對陌生人而言，這些「生活細節」正是選定犯案對象的關鍵線索，曬衣不僅是清潔日常，也是一種「公開展示生活情報」的行為，從犯罪防治角度來看，它甚至是家庭中最容易被忽視的「無防備區」，不過民眾想降低受害風險，其實無須昂貴犯罪防治裝置，只要調整日常習慣即可。

良生提供六項關鍵建議：

1、內衣不外掛：原則上應在室內晾乾，若必須戶外晾曬，務必藏在外衣或毛巾之內。

2、改變時間節奏：避免每天固定時間曬衣與收衣，可刻意錯開數小時，讓他人難以掌握生活規律。

3、混搭男性衣物：獨居者可混入男性襯衫或毛巾，形成「有人同住」的假象，有助心理嚇阻。

4、低樓層慎曬：一、二樓陽台常為視線死角，如環境隱密，應優先採用室內晾衣架。

5、早收不夜掛：長時間晾衣不僅暗示外出時段，夜間曬衣更是高風險行為，應養成回家立即收衣的習慣。

6、確認是否被追蹤：若發現社群帳號有可疑關注、回家時有人尾隨，應立即記錄並通報警方，許多案件都是從「小異狀」發展成嚴重侵害。

「犯罪防治的核心是不被看見、不被預測」良生強調，洗衣象徵乾淨與生活感，但從犯罪防治視角來看，它同時是最容易「被看見」的私人空間，只要稍微改變曬衣位置、時間與方式，就能有效降低風險。良生指出，在社群資訊無所不在的時代，家務已成為潛在的個資外洩窗口，建議民眾重新審視自家陽台與曬衣習慣，「或許只需一次改變，就能為生活多上一道安全防線」。

