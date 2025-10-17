「裘莉基因」讓男性前列腺癌風險增三倍 專家籲40歲起篩檢

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
好萊塢女星裘莉在2013年公開透露自己攜帶BRCA 1基因突變，並因此選擇接受預防性雙乳切除術以降低乳癌風險，因此媒體常將這些基因突變稱為「裘莉基因」以吸引大眾注意。圖為裘莉今年9月21日出席西班牙聖塞巴斯欽影展。歐新社
好萊塢女星裘莉在2013年公開透露自己攜帶BRCA 1基因突變，並因此選擇接受預防性雙乳切除術以降低乳癌風險，因此媒體常將這些基因突變稱為「裘莉基因」以吸引大眾注意。圖為裘莉今年9月21日出席西班牙聖塞巴斯欽影展。歐新社

倫敦癌症研究所一項新研究顯示，攜帶「裘莉基因」（Jolie gene，BRCA 1或BRCA 2突變）的男性罹患侵襲性前列腺癌風險顯著增加，BRCA 2突變者風險更增倍，平均診斷年齡為60歲，較無突變者的65歲早。

研究涉及3064名40至69歲男性，半數以上有BRCA基因突變，五年內接受年度PSA血液檢查。結果顯示，BRCA 1突變者罹患侵襲性癌症的機率高三倍，BRCA 2突變者則有「臨床顯著疾病」的雙倍風險。此研究於歐洲醫學腫瘤學會（European Society for Medical Oncology）大會發表。

泰晤士報報導，前列腺癌是英國最常見癌症，每年新增55300病例，死亡12200人。研究主持人伊爾斯教授（ Rosalind Eeles）表示，BRCA突變男性應納入英國國民保健署（NHS）的針對性篩檢計畫（targeted screening programme），從40歲開始年度PSA檢查，以早期發現癌症，提高治療效果。

她敦促國家篩檢委員會更新指引，預計下月將發布是否推廣針對性篩檢的建議，特別針對有家族病史或高風險族群如黑人男性。

「裘莉基因」（Jolie gene）這個名稱源自好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie），指的是 BRCA 1 和 BRCA 2 基因突變，因為她在2013年公開透露自己攜帶BRCA 1基因突變，並因此選擇接受預防性雙乳切除術以降低乳癌風險。這一事件廣泛提高了公眾對BRCA基因突變與癌症風險關聯的認知，因此媒體常將這些基因突變稱為「裘莉基因」以吸引注意力。

研究共同作者伊薩克教授（Clare Isacke）強調，前列腺癌病例上升，早期診斷至關重要，但PSA檢查可靠性不足，易錯過侵襲性癌症或導致誤診，引發不必要治療與副作用，如尿失禁或勃起功能障礙。

74歲的試驗參與者麥克海爾（Tony McHale）因BRCA 2突變參與試驗，18個月後確診前列腺癌，經三個月密集放射治療痊癒。他表示：「參與試驗救我一命，無症狀下發現癌症，讓我重獲新生。」

