美青少年瘋喊67成爆紅流行語 無腦迷因讓老師頭大

中央社／ 洛杉磯15日專電

不同世代都有屬於自己的流行語，今日美國青少年間當紅的是兩個數字「67」。很多人掛嘴邊卻說不出含意，透過社群媒體迅速擴散，這類無腦迷因被形容為網路垃圾食物，學校老師也頭痛。

「67熱潮」席捲網路，在TikTok、Youtube等社群平台上充斥相關的短影音，最經典一幕是在連鎖速食In-N-Out漢堡店，當店員叫號67號取餐時，整間餐廳裡爆出歡呼聲，大批青少年手舞足蹈，場面陷入瘋狂。

單單兩個數字風靡全美，這幅景象令大人摸不著頭緒。主流媒體華爾街日報、國家廣播公司（NBC）「今日秀」（Today）都專題報導67現象。

有些老師訂下規則，禁止學生講出這兩個數字。因為在課堂上，每當老師一說到6或7，學生常常開始起鬨，似乎百玩不膩。但也有老師反向操作，不再禁止學生講，而是老師自己也講，「如果大人也在講，孩子們就覺得尷尬了」。

67熱潮的起源，多數說法都認為是饒舌歌手Skrilla的歌曲Doot Doot（6 7）帶動，與他在費城67街的出身背景有關，後來身高6尺7寸的美國職籃NBA球員波爾（LaMelo Ball）剪輯影片時使用了這首歌，在社群媒體的世界流傳開來。

華爾街日報分析，這是一種「世代內哏」現象，年輕人把67當作集體的圈內笑話，儘管內容毫無意義，卻能引起集體共鳴。「今日秀」節目訪問青少年說，講這個詞的目的是「讓爸媽搞不懂我們在講什麼」。

在流行語當中存在著世代差異，根據美媒調查，有35%家長表示，聽不懂孩子講什麼；也有56%家長說，當他們嘗試使用時，孩子們覺得很尷尬。「今日秀」整理美國歷年流行語，從嬉皮時代的groovy、farout一直到1990年代What's up都曾紅極一時。

隨著社群媒體興盛，流行語傳播速度驚人，影響力遍及全球，退流行速度也一樣快。「今日秀」指出，當這些青少年流行語開始在大人之間使用時，這個流行語已經死了，就像今年劍橋字典收錄了skibidi、delulu等字，就讓它變得不有趣了。

也有媒體稱為短影音時代的「腦腐」（Brain rot）現象，意指過多的無腦迷因充斥，就像網路垃圾食物一樣，令人懶得動腦、沉迷於無意義的滿足。

秋季赴日美食清單洗牌！北海道鮭魚卵漲翻天 麝香葡萄變划算

根據日媒「FNN」報導，想要在米飯上鋪滿粒粒飽滿透亮、橙紅誘人的鮭魚卵，這個秋天得「先看價格再下手」。記者在東京澀谷的一間海鮮燒烤吃到飽餐廳採訪時看到，客人豪氣舀滿整杓鮭魚卵，但店家坦言今年進貨價格再創新高。

日稻米豐收還翻價2倍！農家笑呵呵 產業憂喜參半：10年後恐有危機

日本農林水產省近日公布，今年的稻米預估收穫量約為747萬噸，較去年大幅增加68萬噸，達到自2016年以來的新高紀錄。但豐收的消息並未立刻反映在消費者端。來自「朝日新聞」的報導指出，儘管產量大增，市場米價卻持續高檔盤旋，在這憂喜參半的豐收背後，日本稻米產業正面臨複雜的挑戰，以及農家在市場波動和高齡化浪潮中的掙扎與轉型。

觀光客不怕死！遇熊竟逼近拍照 日知床國立公園禁「尾隨干擾」

根據日媒「朝日電視台」報導，近來北海道的熊越來越不怕人，在砂川市民宅旁的稻田竟見棕熊大搖大擺的優閒散步。當地獵友會指出，這頭熊把這一帶當作自己的勢力範圍，幾乎不把人類當威脅。

別再喊老！研究證實大腦到60歲才發展至巔峰

隨著年紀增長，不少人總會抱怨自己的體力、心力大不如前，但其實這或許是對心理發展的一種迷思。澳洲一項新研究發現，人類的心智功能不但沒有隨著年齡下降，甚至是在55到60歲之間才達到巔峰，打破過去的年齡迷思。

總是匆匆忙忙？研究：「時間不夠用」也會增加失智症風險

除了吸菸、高血糖和空氣汙染等，造成失智症的原因可能又要再加一項，而這項可能會讓人跌破眼鏡。澳洲一項新研究指出，如果常常「匆匆忙忙」，擁有「時間貧富差距」（Temporal Inequality）的生活習慣，可能也會提升罹患失智症的風險。

