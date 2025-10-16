德國高鐵設幼兒包廂 超大插畫桌面讓寶寶爬行塗鴉

近年常常被批評誤點的德鐵，在家庭乘車體驗上卻展現令人意外的細膩。走進城際特外車（Intercity Express，ICE）的「幼兒包廂」，牆面繪有動物插畫，桌面寬大、可讓孩子趴著塗鴉，嬰兒車、換尿布台與防觸電插座一應俱全，讓帶著嬰幼兒出行的家長也能享受家庭時光。

「幼兒包廂」是德鐵專為嬰幼兒家庭設計的小型封閉包廂，主要服務0至5歲孩童與其家長。空間內設有嬰兒車停放位與具防護裝置的插座，方便加熱奶瓶或餵食。

包廂內除了兩側對坐的座椅外，四周牆面繽紛塗鴉，中間有一張超大的插畫桌，上頭繪有可愛的鐵道旅行插圖，不僅可放置嬰幼兒玩具與用品，德鐵也提供塗鴉繪本與蠟筆，讓幼齡兒童在旅途中畫畫塗鴉。

來自斯圖加特的家長娜迪亞（Nadja）帶著2歲女兒搭乘 ICE長途列車，這是他們第一次使用幼兒包廂。娜迪亞向中央社分享心得：「我們有一整個空間可以自己使用，嬰兒車能推進來，女兒在裡面玩耍、講話、吃東西都不會打擾到其他人。」

受訪期間，娜迪亞的先生推著寶寶到包廂外散步。幼兒包廂通常設在鄰近餐車的車廂區域，走道較寬，用餐區相對嘈雜的環境，比起安靜區更不受嬰兒哭啼影響，減輕家長心理壓力。與一般車廂不同，設有幼兒包廂的同節車廂廁所空間明顯更大，還有可折疊尿布台，比一等車廂的廁所都來得寬敞。

除了幼兒包廂，德鐵也設有開放式的「家庭區（Familienbereich）」，主要服務幼兒園與學齡童家庭。對乘車環境音較無要求的一般乘客，也可選擇家庭區座位。

幼兒包廂強調照護與私密，家庭區則讓年紀較大的孩子能自由活動、進食與互動。2個空間的共通點，是讓帶小孩的旅客不必擔心吵到他人，也讓其他乘客有機會選擇更安靜的車廂。

此外，德鐵也規劃「安靜區（Ruhebereich）」。站務員告訴中央社，ICE有相當比例的通勤與商務乘客，許多人在車上處理公務或參加線上會議，相較一般區域列車，安靜區的設置對ICE這類城際火車「非常重要」。

若乘客需要開會或打電話聊天，可選擇「手機區（Handybereich）」座位。這種明確分區的設計，讓不同乘客群在同一列車上都能各得其所。

無論是針對家庭的「幼兒包廂」、「家庭車廂」，還是對於一般乘客的「安靜區」與「手機區」，都可在訂火車票時，透過德鐵網站或手機App直接選擇座位區域。

值得一提的是，訂票時若輸入同行孩童的年齡，系統會自動顯示可預訂的親子專區座位。德鐵建議，若有孩童同行應早點預訂幼兒或家庭車廂，因為座位數量有限，熱門時段往往在開放訂票後不久，即被預約一空。

台灣近來也出現是否應在高鐵上設置安靜區與親子車廂的討論。ICE的例子顯示，列車空間若規劃得宜，即使乘客需求不同，笑聲與寧靜也能並存。

娜迪亞表示，雖然誤點問題讓德鐵在一般人印象中大打折扣，但對像她這樣的新手爸媽而言，德鐵在親子友善設計上真的無可挑剔。受訪過程中，娜迪亞的2歲女兒正從短暫的「餐車散步」回到幼兒包廂，在記者拿出的名片上塗鴉，這樣的畫面映襯著車窗外的綠色田野，是記者在緊湊的出差行程中，看到最令人放鬆的可愛風景。