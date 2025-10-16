希臘國會通過延長工時法案 勞工抗議生活壓力加劇

希臘國會今天通過一項新法，允許私人企業雇主延長工時，引發原本已受生活成本壓力所苦的勞工抗議。

路透社報導，這項法案允許雇主將每日工時從現行的8小時延長至13小時，保守派政府強調，這將讓勞動市場更加彈性與有效率。

然而，這項提案已在本月引發兩度全國性罷工。許多勞工認為，這無疑是在打壓勞工權益，尤其是在工資停滯、食品與房租價格節節上漲的情況下。

41歲的酒吧酒保萊特拉斯（Themis Lytras）表示：「當歐洲其他國家都在討論縮短工時的時候，希臘反而在增加工時。」他說自己過去兩年房租已翻倍。

根據歐盟數據，希臘目前的工作週時數約達40小時，已是歐洲最長之一，遠高於德國的34小時或荷蘭的32小時平均數。

自2009至2018年的債務危機以來，希臘歷經漫長撙節歲月，經濟產出縮水1/4。近年雖歷經強勁經濟成長，帶動部分稅負減免與調薪，但工資仍未回到危機前水準，根據歐盟統計局（Eurostat）資料，希臘在歐盟中的購買力依舊偏低。

由總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）領導的政府，因經濟復甦成效未能帶動生活水準提升，近期在民調中的支持度出現下滑。

前勞動部長考楚馬尼斯（George Koutroumanis）表示：「危機後大家都盼望生活恢復正常，這項新法卻荒謬至極。」

根據新法，延長工時每月最多只能執行三天、全年不得超過37天。法案規定若員工拒絕加班不得因此被解雇，但工會批評，這項法案削弱了勞工在非正規就業及平均工資偏低的情況下的議價能力。

該法還賦予雇主在短期雇用上更多彈性，並允許經事先協議下，員工全年可選擇每週上班4天。這項法案已獲國會300席中的多數議員同意通過。