希臘國會通過延長工時法案 勞工抗議生活壓力加劇

中央社／ 雅典16日綜合外電報導

希臘國會今天通過一項新法，允許私人企業雇主延長工時，引發原本已受生活成本壓力所苦的勞工抗議。

路透社報導，這項法案允許雇主將每日工時從現行的8小時延長至13小時，保守派政府強調，這將讓勞動市場更加彈性與有效率。

然而，這項提案已在本月引發兩度全國性罷工。許多勞工認為，這無疑是在打壓勞工權益，尤其是在工資停滯、食品與房租價格節節上漲的情況下。

41歲的酒吧酒保萊特拉斯（Themis Lytras）表示：「當歐洲其他國家都在討論縮短工時的時候，希臘反而在增加工時。」他說自己過去兩年房租已翻倍。

根據歐盟數據，希臘目前的工作週時數約達40小時，已是歐洲最長之一，遠高於德國的34小時或荷蘭的32小時平均數。

自2009至2018年的債務危機以來，希臘歷經漫長撙節歲月，經濟產出縮水1/4。近年雖歷經強勁經濟成長，帶動部分稅負減免與調薪，但工資仍未回到危機前水準，根據歐盟統計局（Eurostat）資料，希臘在歐盟中的購買力依舊偏低。

由總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）領導的政府，因經濟復甦成效未能帶動生活水準提升，近期在民調中的支持度出現下滑。

前勞動部長考楚馬尼斯（George Koutroumanis）表示：「危機後大家都盼望生活恢復正常，這項新法卻荒謬至極。」

根據新法，延長工時每月最多只能執行三天、全年不得超過37天。法案規定若員工拒絕加班不得因此被解雇，但工會批評，這項法案削弱了勞工在非正規就業及平均工資偏低的情況下的議價能力。

該法還賦予雇主在短期雇用上更多彈性，並允許經事先協議下，員工全年可選擇每週上班4天。這項法案已獲國會300席中的多數議員同意通過。

希臘 工時 法案

相關新聞

總是匆匆忙忙？研究：「時間不夠用」也會增加失智症風險

除了吸菸、高血糖和空氣汙染等，造成失智症的原因可能又要再加一項，而這項可能會讓人跌破眼鏡。澳洲一項新研究指出，如果常常「匆匆忙忙」，擁有「時間貧富差距」（Temporal Inequality）的生活習慣，可能也會提升罹患失智症的風險。

秋季赴日美食清單洗牌！北海道鮭魚卵漲翻天 麝香葡萄變划算

根據日媒「FNN」報導，想要在米飯上鋪滿粒粒飽滿透亮、橙紅誘人的鮭魚卵，這個秋天得「先看價格再下手」。記者在東京澀谷的一間海鮮燒烤吃到飽餐廳採訪時看到，客人豪氣舀滿整杓鮭魚卵，但店家坦言今年進貨價格再創新高。

別再喊老！研究證實大腦到60歲才發展至巔峰

隨著年紀增長，不少人總會抱怨自己的體力、心力大不如前，但其實這或許是對心理發展的一種迷思。澳洲一項新研究發現，人類的心智功能不但沒有隨著年齡下降，甚至是在55到60歲之間才達到巔峰，打破過去的年齡迷思。

日本今年熊襲7人喪命…創2006年以來新高 專家點2關鍵原因

日本環境省官員表示，日本今年因熊襲致死的人數已達7人，創下2006年開始統計以來的新高紀錄

歐盟數位出入境系統上路！布魯塞爾機場現排隊人龍 旅客等逾3小時

歐盟數位出入境系統12日上路以來，影響逐漸顯現。布魯塞爾機場出現排隊等待入境的人潮，主要以非歐盟國家旅客為主，有人甚至等...

韓男遊柬埔寨陷「豬仔地獄」61天 慘遭酒瓶打臉、喝污水求生

今年以來共有330名韓國人在入境柬埔寨後，被通報失聯或被非法拘禁，近日更發生大學生疑遭當地犯罪組織綁架致死事件，韓國外交部昨（15日）對柬埔寨部分地區發布旅行禁令。

