別再喊老！研究證實大腦到60歲才發展至巔峰

隨著年紀增長，不少人總會抱怨自己的體力、心力大不如前，但其實這或許是對心理發展的一種迷思。澳洲一項新研究發現，人類的心智功能不但沒有隨著年齡下降，甚至是在55到60歲之間才達到巔峰，打破過去的年齡迷思。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導， 西澳大學（University of Western Australia）心理學教授吉尼亞克（Gilles Gignac）對之前的研究進行薈萃分析（meta-review），檢視16種認知與人格特質，並繪製出這些特質在不同年齡的發展軌跡。

這16項特質涵蓋許多層面，包含道德推理、記憶廣度、處理速度、知識、情商等。除此之外，團隊也分析人格心理學中的五大特質，包含外向度、情緒穩定性、盡責度、經驗開放度、親和度等。

吉尼亞克發現，綜觀這些特質來看，人類的整體心智其實在55到60歲之間才會達到頂峰，而且即使65歲開始下降，下降的軌跡也要到75歲才會更加明顯。他認為，更成熟的心智力量，其實讓年長者更適合擔任高風險領導職位，像是面對工作的盡責態度、情緒穩定度、和道德觀等，都是要到65歲左右才會達到顛峰。

除此之外，即使整體心智功能在75歲會開始衰退，但抵抗認知偏誤（能避免做出不合理決策）的能力，反而是持續改善到80歲。

吉尼亞克表示，中壯年時期可能才是最適合執行複雜、重要事務的時期，因為這個階段才是人類心理能力的頂點。他希望透過這項研究能讓雇主重新審視自己的聘雇標準，應著重評估個人能力與特質，不要根據年齡斷定對方的工作能力。