快訊

逼公務員交臉書帳號列管 高雄市三民區長「一紙公文」惹議…遭火速拔官

全球飢餓持續存在 教宗：道德失軌

中央社／ 羅馬16日綜合外電報導

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天呼籲全球領導人終結世界飢餓，他在對聯合國糧農組織的演講中表示，每天仍有數以百萬計的人挨餓，這是一種「道德失軌」。

在造訪位於羅馬的聯合國糧農組織（FAO）總部時，教宗也譴責將飢餓作為戰爭手段的行為，但並未點名任何具體衝突或國家。

教宗援引聯合國統計指出，每天約有6.73億人未能獲得足夠食物，他稱這個數字是「普遍冷漠、沒有良心的經濟…以及不公且非永續的資源分配體系的明顯標誌」。

教宗指出：「在科學已延長人類壽命的時代…允許數以百萬計的人在飢餓中掙扎求生、最終仍死於飢餓，是集體失敗，是道德失軌，是歷史性的罪過。」

他將原因歸咎於「沒有良心的經濟」，並呼籲人們重新思考生活方式與價值優先順序。

今年正值聯合國糧農組織成立80週年，特別籌辦為期一週的論壇，教宗今天應邀向大約125個代表團發表演說。

教宗並指出，如今的衝突「再次出現將糧食作為戰爭武器的現象」。

教宗說：「國際人道法毫無例外地禁止對平民及關乎民眾生存的物資進行攻擊，但這似乎被遺忘了。令人痛心的是，我們仍目睹這種殘酷策略的持續使用。我們不能繼續這樣下去，因為飢餓不是人類的命運，而是人類的毀滅。」

教宗 聯合國 羅馬

延伸閱讀

再有大陸主教獲中梵雙方認可 上海教區迎新任輔理主教吳建林

17名情婦爭風吃醋爆醜聞 秘魯主教不只劈腿還傳私密照

國民黨主席選舉倒數3天 羅智強提與美中等距、卓伯源重申聯合國遷台

偷賣石油給北韓使台灣險受聯合國制裁 掮客逃亡多年落網遭訴

相關新聞

總是匆匆忙忙？研究：「時間不夠用」也會增加失智症風險

除了吸菸、高血糖和空氣汙染等，造成失智症的原因可能又要再加一項，而這項可能會讓人跌破眼鏡。澳洲一項新研究指出，如果常常「匆匆忙忙」，擁有「時間貧富差距」（Temporal Inequality）的生活習慣，可能也會提升罹患失智症的風險。

韓男遊柬埔寨陷「豬仔地獄」61天 慘遭酒瓶打臉、喝污水求生

今年以來共有330名韓國人在入境柬埔寨後，被通報失聯或被非法拘禁，近日更發生大學生疑遭當地犯罪組織綁架致死事件，韓國外交部昨（15日）對柬埔寨部分地區發布旅行禁令。

秋季赴日美食清單洗牌！北海道鮭魚卵漲翻天 麝香葡萄變划算

根據日媒「FNN」報導，想要在米飯上鋪滿粒粒飽滿透亮、橙紅誘人的鮭魚卵，這個秋天得「先看價格再下手」。記者在東京澀谷的一間海鮮燒烤吃到飽餐廳採訪時看到，客人豪氣舀滿整杓鮭魚卵，但店家坦言今年進貨價格再創新高。

日本今年熊襲7人喪命…創2006年以來新高 專家點2關鍵原因

日本環境省官員表示，日本今年因熊襲致死的人數已達7人，創下2006年開始統計以來的新高紀錄

歐盟數位出入境系統上路！布魯塞爾機場現排隊人龍 旅客等逾3小時

歐盟數位出入境系統12日上路以來，影響逐漸顯現。布魯塞爾機場出現排隊等待入境的人潮，主要以非歐盟國家旅客為主，有人甚至等...

日本再傳熊攻擊！露天溫泉員工遇襲失蹤 現場留疑似血跡

日本岩手縣北上市的瀨美溫泉16日上午發生一起疑似熊襲事件，一名正在清掃露天溫泉的男性員工失蹤，並在附近發現血跡。警方懷疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。