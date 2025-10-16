全球飢餓持續存在 教宗：道德失軌

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天呼籲全球領導人終結世界飢餓，他在對聯合國糧農組織的演講中表示，每天仍有數以百萬計的人挨餓，這是一種「道德失軌」。

在造訪位於羅馬的聯合國糧農組織（FAO）總部時，教宗也譴責將飢餓作為戰爭手段的行為，但並未點名任何具體衝突或國家。

教宗援引聯合國統計指出，每天約有6.73億人未能獲得足夠食物，他稱這個數字是「普遍冷漠、沒有良心的經濟…以及不公且非永續的資源分配體系的明顯標誌」。

教宗指出：「在科學已延長人類壽命的時代…允許數以百萬計的人在飢餓中掙扎求生、最終仍死於飢餓，是集體失敗，是道德失軌，是歷史性的罪過。」

他將原因歸咎於「沒有良心的經濟」，並呼籲人們重新思考生活方式與價值優先順序。

今年正值聯合國糧農組織成立80週年，特別籌辦為期一週的論壇，教宗今天應邀向大約125個代表團發表演說。

教宗並指出，如今的衝突「再次出現將糧食作為戰爭武器的現象」。

教宗說：「國際人道法毫無例外地禁止對平民及關乎民眾生存的物資進行攻擊，但這似乎被遺忘了。令人痛心的是，我們仍目睹這種殘酷策略的持續使用。我們不能繼續這樣下去，因為飢餓不是人類的命運，而是人類的毀滅。」