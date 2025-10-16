印度空氣品質惡化 德里以人工增雨抗空汙

印度德里的空氣品質持續下降，且惡化速度比預期得快，德里政府計畫進行人工增雨，減緩排燈節（Diwali）期間空汙惡化的情況。

印度德里的空氣品質指標（Air Quality Index, AQI）從14日的211拉高到15日的233，今天清晨也持續出現霧霾，氣象分析師更指出，AQI惡化速度比預期得快，且由於德里地區暫無強風，霧霾的情況在排燈節前後可能還會加劇。

每年10月、天氣轉涼後，德里地區就會因為民眾焚燒物品取暖，讓空汙問題浮現，而周遭地區農民焚燒稻稈產生煙霧，以及排燈節時焚香、燃放爆竹慶祝產生的煙害，都使空汙的問題雪上加霜。

印度空氣品質預警系統顯示，德里地區的空氣品質16日到18日間將處於「差」的級別，但20日起就可能惡化到「極差」的級別。

在AQI於14日轉為「差」後，印度國家首都區（NCR）就開始實施分級應變行動計畫（GradedResponse Action Plan, GRAP）第1階段的汙染防治措施，要求民眾汽車不得怠速、優先搭乘電動車或純電車、勿在開放空間傾倒廢棄物等。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，在德里西北部的預設地點進行試飛4天後，德里政府已「做好充分準備」，在印度氣象局（The India MeteorologicalDepartment, IMD）批准後，就會進行人工增雨，以降低排燈節帶來的空汙問題。

若印度氣象局核准，且一切外在條件適切，人工增雨就會在排燈節後的一、兩天進行。

印度判斷定汙的AQI分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」。

人類目前無法以科學的方式憑空創造雨水，只能增加雨水下的量，因此藉由人為方式增加降雨量，就是過去所謂的「人造雨」，近年在專家學者的建議下，改以「人工增雨」一詞替代。