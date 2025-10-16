日本今年熊襲7人喪命…創2006年以來新高 專家點2關鍵原因

快訊

中央社／ 東京16日綜合外電報導
日本環境省官員表示，日本今年因熊襲致死的人數已達7人，創下2006年開始統計以來的新高紀錄。 路透社
法新社報導，近年來，日本各地野生熊出沒事件日益頻繁，即使在住宅區也屢見不鮮。專家認為，人口減少與氣候變遷等因素，使這一現象愈加嚴重。

這名環境省官員受訪指出：「這是2006年開始統計以來最多的一年，打破了2023至2024會計年度5人死亡的紀錄。」

這項聲明，是在確認日本東北地區岩手縣上週發現的一名死者，也是遭熊襲擊致死後發布。截至目前，自今年4月新會計年度開始以來，包含死亡在內，已有至少108人遭熊襲擊受傷。

根據環境省統計，上個會計年度，包括3起死亡在內，總共有85人受傷，2023至2024會計年度則為219起。

上週，在東京北方的群馬縣沼田市，一隻體長約1.4公尺的成熊闖入一家超市，當地警消人員證實造成一名70多歲男性及一名60多歲男性輕傷。

這家超市連鎖企業的經營規劃部門負責人堀川寬表示，該店靠近山區，但從未發生過熊出沒的情形。他說：「熊是從正門闖入，待了大約4分鐘。牠幾乎爬上魚缸，並打破玻璃。在水果區還打翻了一堆酪梨並踩踏。」

超市經理向當地媒體表示，事發時店內約有30到40名顧客，熊因找不到出口顯得格外躁動。

同一天，岩手縣一名農民在自家住宅外遭到帶著幼熊的成熊攻擊，造成抓傷和咬傷。

本月稍早，來自西班牙的觀光客在交通便利、以合掌造村落著稱的白川鄉公車站遭到熊襲擊。

氣候變遷也被認為是熊肇事事件增加的原因之一，不僅影響橡實等食物來源，也導致牠們的冬眠期產生變化。

日本有兩種熊類棲息，包括亞洲黑熊（俗稱月熊），以及分布於北海道、體型更碩大的棕熊。每年有數千頭熊遭到射殺。

日本 死亡 黑熊 棕熊 氣候變遷

