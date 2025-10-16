歐盟數位出入境系統上路！布魯塞爾機場現排隊人龍 旅客等逾3小時

歐盟數位出入境系統12日上路以來，影響逐漸顯現。布魯塞爾機場出現排隊等待入境的人潮，主要以非歐盟國家旅客為主，有人甚至等待超過3小時。官方表示，「正採取一切可能的措施以減少等待時間」。

數位「出入境系統」（EES）上路，要求非歐盟公民的旅客在邊境登記時掃描護照，並進行指紋與人臉拍攝。歐盟給予申根會員國6個月的緩衝期，依各國情形可分階段導入，最晚在2026年4月10日將系統建置完成。

「布魯塞爾時報」報導，新的出入境系統在過去幾天以來對於非歐盟國家旅客造成不小影響。一名來自美國的旅客提到，13日上午9時抵達布魯塞爾機場，為了等待入境而在機場排隊近3個小時，「下機後並沒有機場相關人員說明情況，也沒有人說明發生了什麼事」。

相較於非歐盟國家旅客面臨的漫長等待，這項新規對於歐盟國家旅客並未造成任何影響。

面對旅客的不滿與排隊情形，一名布魯塞爾機場的新聞官在報導中提及，無法確認長時間等待與新的出入境系統是否有關係，但可以確定的是，當時許多乘客同時到達使人潮達到「高峰」。

負責機場邊境管制的聯邦警察發言人則稱，長時間的等待是由於「多重因素」，「我們採取了一切可能的措施以減少等待時間，但排隊的情況仍然存在，特別是在非申根區旅客同時抵達的時候」。

隨著EES系統逐步啟用，外交部日前提醒台灣民眾，赴歐洲旅行前應密切注意歐盟及申根區國家政府官網公告，以便即時掌握最新規定及旅遊資訊，並在EES系統建置緩衝期間，預留入出境通關所需時間，以保障自身權益。