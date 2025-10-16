歐盟數位出入境系統上路！布魯塞爾機場現排隊人龍 旅客等逾3小時

快訊

中央社／ 布魯塞爾16日專電
數位「出入境系統」（EES）上路，要求非歐盟公民的旅客在邊境登記時掃描護照，並進行指紋與人臉拍攝。 路透社
數位「出入境系統」（EES）上路，要求非歐盟公民的旅客在邊境登記時掃描護照，並進行指紋與人臉拍攝。 路透社

歐盟數位出入境系統12日上路以來，影響逐漸顯現。布魯塞爾機場出現排隊等待入境的人潮，主要以非歐盟國家旅客為主，有人甚至等待超過3小時。官方表示，「正採取一切可能的措施以減少等待時間」。

數位「出入境系統」（EES）上路，要求非歐盟公民的旅客在邊境登記時掃描護照，並進行指紋與人臉拍攝。歐盟給予申根會員國6個月的緩衝期，依各國情形可分階段導入，最晚在2026年4月10日將系統建置完成。

「布魯塞爾時報」報導，新的出入境系統在過去幾天以來對於非歐盟國家旅客造成不小影響。一名來自美國的旅客提到，13日上午9時抵達布魯塞爾機場，為了等待入境而在機場排隊近3個小時，「下機後並沒有機場相關人員說明情況，也沒有人說明發生了什麼事」。

相較於非歐盟國家旅客面臨的漫長等待，這項新規對於歐盟國家旅客並未造成任何影響。

面對旅客的不滿與排隊情形，一名布魯塞爾機場的新聞官在報導中提及，無法確認長時間等待與新的出入境系統是否有關係，但可以確定的是，當時許多乘客同時到達使人潮達到「高峰」。

負責機場邊境管制的聯邦警察發言人則稱，長時間的等待是由於「多重因素」，「我們採取了一切可能的措施以減少等待時間，但排隊的情況仍然存在，特別是在非申根區旅客同時抵達的時候」。

隨著EES系統逐步啟用，外交部日前提醒台灣民眾，赴歐洲旅行前應密切注意歐盟及申根區國家政府官網公告，以便即時掌握最新規定及旅遊資訊，並在EES系統建置緩衝期間，預留入出境通關所需時間，以保障自身權益。

歐盟 機場 布魯塞爾 護照

相關新聞

韓男遊柬埔寨陷「豬仔地獄」61天 慘遭酒瓶打臉、喝污水求生

今年以來共有330名韓國人在入境柬埔寨後，被通報失聯或被非法拘禁，近日更發生大學生疑遭當地犯罪組織綁架致死事件，韓國外交部昨（15日）對柬埔寨部分地區發布旅行禁令。

秋季赴日美食清單洗牌！北海道鮭魚卵漲翻天 麝香葡萄變划算

根據日媒「FNN」報導，想要在米飯上鋪滿粒粒飽滿透亮、橙紅誘人的鮭魚卵，這個秋天得「先看價格再下手」。記者在東京澀谷的一間海鮮燒烤吃到飽餐廳採訪時看到，客人豪氣舀滿整杓鮭魚卵，但店家坦言今年進貨價格再創新高。

日本今年熊襲7人喪命…創2006年以來新高 專家點2關鍵原因

日本環境省官員表示，日本今年因熊襲致死的人數已達7人，創下2006年開始統計以來的新高紀錄

日本再傳熊攻擊！露天溫泉員工遇襲失蹤 現場留疑似血跡

日本岩手縣北上市的瀨美溫泉16日上午發生一起疑似熊襲事件，一名正在清掃露天溫泉的男性員工失蹤，並在附近發現血跡。警方懷疑...

全球退休金制度 荷蘭連3年稱霸 美國排名勉強及格

在一份最新公布的全球退休金指數排行報告中，新加坡首次躍居最高等級行列，荷蘭在總分100分中拿到85.4分，位列最優的A級...

