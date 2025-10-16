韓男遊柬埔寨陷「豬仔地獄」61天 慘遭酒瓶打臉、喝污水求生

今（2025）年以來共有330名南韓人在入境柬埔寨後，被通報失聯或被非法拘禁，近日更發生大學生疑遭當地犯罪組織綁架致死事件，南韓外交部昨（15）日對柬埔寨部分地區發布旅行禁令。

一名化名「許敏正」的韓籍男子向《Korea JoongAng Daily》描述，他在7月初前往柬國施亞努市度假，在賭場結識兩名中國籍男子後遭誘騙拘禁，不僅被奪走財物，還遭痛毆三天，臉部被酒瓶、煙灰缸擊打，對方要求他支付5000美元（約台幣15.3萬元）至1萬美元（約台幣30.6萬元）贖身，否則就會被轉賣。

他透過Telegram聯繫南韓大使館求助，館方表示「可能需等待兩三天」，但援助遲遲未到，之後他被賣給另一名在中韓兩地活動、綽號「刺蝟」的仲介，被迫加入詐騙集團，數日後柬國警方突襲園區，他與嫌犯一同被捕。

許敏正回憶，自己被關進約4乘5公尺的擁擠牢房，超過35人擠在滿是汗水與蟲的空間，每天只能喝兩次污水，他被羈押約五周後才轉往移民拘留所，仍須繳交100萬韓元（約台幣21617元）才能打電話，最終在韓國國會議員朴燦大協助下，於8月底返國。他也形容這段經歷是「地獄般的61天」。

另一宗案件中，兩名韓籍男子金姓與李姓受害者，也在朴燦大議員的協助下脫困，據《Yonhap News》報導，金男是看上「月薪可達800萬至1500萬韓元（約台幣17.2萬至32.4萬元）」的工作廣告才赴柬，結果抵達後被迫冒充官員進行語音詐騙，若拒絕就遭電擊威脅。

他與李男先後被轉送至波貝與施亞努等地，遭囚禁長達三至五個月，兩人被強迫戴手銬勞動，僅能透過Telegram傳出求救訊息，經李母向南韓外交部與議員求援後，柬埔寨警方在10月初突襲飯店，逮捕中韓籍管理者，兩人終獲釋。