快訊

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

韓男遊柬埔寨陷「豬仔地獄」61天 慘遭酒瓶打臉、喝污水求生

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為赴柬埔寨遭詐的「豬仔」在移民拘留所。圖／Korea JoongAng Daily
圖為赴柬埔寨遭詐的「豬仔」在移民拘留所。圖／Korea JoongAng Daily

今（2025）年以來共有330名南韓人在入境柬埔寨後，被通報失聯或被非法拘禁，近日更發生大學生疑遭當地犯罪組織綁架致死事件，南韓外交部昨（15）日對柬埔寨部分地區發布旅行禁令。

一名化名「許敏正」的韓籍男子向《Korea JoongAng Daily》描述，他在7月初前往柬國施亞努市度假，在賭場結識兩名中國籍男子後遭誘騙拘禁，不僅被奪走財物，還遭痛毆三天，臉部被酒瓶、煙灰缸擊打，對方要求他支付5000美元（約台幣15.3萬元）至1萬美元（約台幣30.6萬元）贖身，否則就會被轉賣。

他透過Telegram聯繫南韓大使館求助，館方表示「可能需等待兩三天」，但援助遲遲未到，之後他被賣給另一名在中韓兩地活動、綽號「刺蝟」的仲介，被迫加入詐騙集團，數日後柬國警方突襲園區，他與嫌犯一同被捕。

許敏正回憶，自己被關進約4乘5公尺的擁擠牢房，超過35人擠在滿是汗水與蟲的空間，每天只能喝兩次污水，他被羈押約五周後才轉往移民拘留所，仍須繳交100萬韓元（約台幣21617元）才能打電話，最終在韓國國會議員朴燦大協助下，於8月底返國。他也形容這段經歷是「地獄般的61天」。

另一宗案件中，兩名韓籍男子金姓與李姓受害者，也在朴燦大議員的協助下脫困，據《Yonhap News》報導，金男是看上「月薪可達800萬至1500萬韓元（約台幣17.2萬至32.4萬元）」的工作廣告才赴柬，結果抵達後被迫冒充官員進行語音詐騙，若拒絕就遭電擊威脅。

他與李男先後被轉送至波貝與施亞努等地，遭囚禁長達三至五個月，兩人被強迫戴手銬勞動，僅能透過Telegram傳出求救訊息，經李母向南韓外交部與議員求援後，柬埔寨警方在10月初突襲飯店，逮捕中韓籍管理者，兩人終獲釋。

詐騙集團 柬埔寨 飯店 移民 綁架 失聯 賭場

延伸閱讀

一路從容奔馳…內湖瑞光路驚見「肥猴上班族」 網笑：工作壓力大透個氣

不是維修！道頓堀招牌大螃蟹「手舉累了」今起長休 官方公布回歸日

鳥屎不是隨便拉的！3車色、1車型最具「吸屎力」 宛如鳥類行動廁所

噁！賣場蛋糕吃一半竟發現「牙齒鑲金屬」 業者也愣：很驚訝

相關新聞

韓男遊柬埔寨陷「豬仔地獄」61天 慘遭酒瓶打臉、喝污水求生

今年以來共有330名韓國人在入境柬埔寨後，被通報失聯或被非法拘禁，近日更發生大學生疑遭當地犯罪組織綁架致死事件，韓國外交部昨（15日）對柬埔寨部分地區發布旅行禁令。

秋季赴日美食清單洗牌！北海道鮭魚卵漲翻天 麝香葡萄變划算

根據日媒「FNN」報導，想要在米飯上鋪滿粒粒飽滿透亮、橙紅誘人的鮭魚卵，這個秋天得「先看價格再下手」。記者在東京澀谷的一間海鮮燒烤吃到飽餐廳採訪時看到，客人豪氣舀滿整杓鮭魚卵，但店家坦言今年進貨價格再創新高。

日本今年熊襲7人喪命…創2006年以來新高 專家點2關鍵原因

日本環境省官員表示，日本今年因熊襲致死的人數已達7人，創下2006年開始統計以來的新高紀錄

歐盟數位出入境系統上路！布魯塞爾機場現排隊人龍 旅客等逾3小時

歐盟數位出入境系統12日上路以來，影響逐漸顯現。布魯塞爾機場出現排隊等待入境的人潮，主要以非歐盟國家旅客為主，有人甚至等...

日本再傳熊攻擊！露天溫泉員工遇襲失蹤 現場留疑似血跡

日本岩手縣北上市的瀨美溫泉16日上午發生一起疑似熊襲事件，一名正在清掃露天溫泉的男性員工失蹤，並在附近發現血跡。警方懷疑...

全球退休金制度 荷蘭連3年稱霸 美國排名勉強及格

在一份最新公布的全球退休金指數排行報告中，新加坡首次躍居最高等級行列，荷蘭在總分100分中拿到85.4分，位列最優的A級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。