日本再傳熊攻擊！露天溫泉員工遇襲失蹤 現場留疑似血跡

日本岩手縣北上市的瀨美溫泉16日上午發生一起疑似熊襲事件，一名正在清掃露天溫泉的男性員工失蹤，並在附近發現血跡。警方懷疑遭到熊襲擊，正全力搜查中。

岩手可愛電視台報導，該名50多歲的男性員工於上午10時左右獨自進行露天溫泉清掃作業，經理上午11時15分左右發現該名員工不見蹤影，並在現場發現疑似血跡，隨即向警方報案。警方趕到現場時，發現清掃用具散落一地，多處血跡延伸至柵欄外。

據報導，瀨美溫泉以西1.8公里處8日也曾發現一具男性遺體，疑似在採蘑菇時遭熊襲擊。警方表示，目前仍未掌握失蹤員工的行蹤，認為遭熊等野生動物襲擊的可能性較高，正與北上市職員及獵友會合作進行搜查，並加強周邊地區警戒。瀨美溫泉則於中午左右開始停止營業，所有住宿客人均已離開。