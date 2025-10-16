快訊

中職／球員還是網紅？林益全想回職棒舞台 先回歸本業初心吧

輝達進駐T17、T18告吹？新壽今辦動土典禮 李四川：不曉得目的是什麼

再傳警員涉洩密！ 檢調搜索新北2分局小隊長、偵查佐被帶走偵訊

聽新聞
0:00 / 0:00

日本再傳熊攻擊！露天溫泉員工遇襲失蹤 現場留疑似血跡

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本岩手縣北上市的瀨美溫泉16日上午發生一起疑似露天溫泉清潔員工遭到熊襲擊後失蹤的事件，警方正全力搜查中。資料照片。路透
日本岩手縣北上市的瀨美溫泉16日上午發生一起疑似露天溫泉清潔員工遭到熊襲擊後失蹤的事件，警方正全力搜查中。資料照片。路透

日本岩手縣北上市的瀨美溫泉16日上午發生一起疑似熊襲事件，一名正在清掃露天溫泉的男性員工失蹤，並在附近發現血跡。警方懷疑遭到熊襲擊，正全力搜查中。

岩手可愛電視台報導，該名50多歲的男性員工於上午10時左右獨自進行露天溫泉清掃作業，經理上午11時15分左右發現該名員工不見蹤影，並在現場發現疑似血跡，隨即向警方報案。警方趕到現場時，發現清掃用具散落一地，多處血跡延伸至柵欄外。

據報導，瀨美溫泉以西1.8公里處8日也曾發現一具男性遺體，疑似在採蘑菇時遭熊襲擊。警方表示，目前仍未掌握失蹤員工的行蹤，認為遭熊等野生動物襲擊的可能性較高，正與北上市職員及獵友會合作進行搜查，並加強周邊地區警戒。瀨美溫泉則於中午左右開始停止營業，所有住宿客人均已離開。

溫泉 失蹤 日本 棕熊

延伸閱讀

中職／36年首次日本教頭對決 古久保健二：我常向平野惠一討教

Nissan 向日本文化致敬！以漫畫為靈感的 2025 日本移動展展場設計揭曉

不飛日本也喝得到！SUKIYA すき家「冰霜奶昔」進駐台灣4門市 期間限定「烤地瓜奶昔」45元起開喝

中國與亞太研究學會會長郭岱君：台灣歸還中華民國 美國同意

相關新聞

日本再傳熊攻擊！露天溫泉員工遇襲失蹤 現場留疑似血跡

日本岩手縣北上市的瀨美溫泉16日上午發生一起疑似熊襲事件，一名正在清掃露天溫泉的男性員工失蹤，並在附近發現血跡。警方懷疑...

秋季赴日美食清單洗牌！北海道鮭魚卵漲翻天 麝香葡萄變划算

根據日媒「FNN」報導，想要在米飯上鋪滿粒粒飽滿透亮、橙紅誘人的鮭魚卵，這個秋天得「先看價格再下手」。記者在東京澀谷的一間海鮮燒烤吃到飽餐廳採訪時看到，客人豪氣舀滿整杓鮭魚卵，但店家坦言今年進貨價格再創新高。

全球退休金制度 荷蘭連3年稱霸 美國排名勉強及格

在一份最新公布的全球退休金指數排行報告中，新加坡首次躍居最高等級行列，荷蘭在總分100分中拿到85.4分，位列最優的A級...

英要求移民英語須達A-Level 律師：本地人也難達標

英國社會目前反移民情緒高漲，內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）14日宣布，要求申請特定類別的移民簽證者至少...

外星人因無聊停止探索？疑科技不夠先進難被偵測

數世紀以來，偉大的思想家們一直在思索，既然銀河系中有數千億顆行星，為何我們仍未看到地球以外存在智慧生命的任何確鑿跡象

高鐵「寧靜車廂」惹爭議 日本早已形成默契

台灣近期因高鐵「寧靜車廂」政策引發爭議，但對日本人而言，「不在電車上講電話」是最基本的公共禮儀。雖然違反規定不會受法律處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。