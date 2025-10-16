印尼東部發生地震規模6.5 未觸發海嘯警報

根據日媒「FNN」報導，想要在米飯上鋪滿粒粒飽滿透亮、橙紅誘人的鮭魚卵，這個秋天得「先看價格再下手」。記者在東京澀谷的一間海鮮燒烤吃到飽餐廳採訪時看到，客人豪氣舀滿整杓鮭魚卵，但店家坦言今年進貨價格再創新高。

