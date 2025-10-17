日稻米豐收還翻價2倍！農家笑呵呵 產業憂喜參半：10年後恐有危機

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本稻米今年豐收，價格卻無法下降。情境示意圖。 圖／Ingimage
日本農林水產省近日公布，今年的稻米預估收穫量約為747萬噸，較去年大幅增加68萬噸，達到自2016年以來的新高紀錄。但豐收的消息並未立刻反映在消費者端。來自「朝日新聞」的報導指出，儘管產量大增，市場米價卻持續高檔盤旋。在這憂喜參半的豐收背後，日本稻米產業正面臨複雜的挑戰，以及農家在市場波動和高齡化浪潮中的掙扎與轉型。

在新潟縣魚沼市，高齡73歲的稻米農家關隆，面對堆積如山的米袋，臉上洋溢著滿足的笑容，「價格比前年漲了兩倍！以前米價太便宜，現在是寶山啊！」他種植的魚沼產越光米今年收穫量達330噸，創下他個人的歷史新高，這歸功於他擴大了種植面積。一噸米能賣到70萬日圓（約新台幣14.2萬元），這在過去是「難以想像的價格」。

但為何在預期豐收下，米價仍居高不下？流通經濟研究所首席研究員折笠俊輔分析，主因在於收米商與農會年初基於對夏季氣候不穩的擔憂，預估歉收，因此提高對農家預付的「概算金」，導致收購價格上漲，最後連帶影響了超市的零售價。不過，市場變化很快。部分批發商的倉庫裡，已堆滿新米，甚至有農家開始考慮降價求售，以緩解倉儲壓力。一位新潟農家反映，由於找不到買家，稻米無處可放，不得不支付租金借用外部倉庫。他們表示，雖然考慮降價，但設備投資高昂，如果降價太多，也會虧本。

另一位稻農小林俊一，因罹患第4期肺癌，體力不濟，去年起將耕種40多年的1.2公頃農地全部交給關隆代耕。關隆認為，再過十年，稻農平均年齡將達到80歲，屆時會面臨無人種植的困境，唯有大規模化才能持續經營。日本稻米產業在創紀錄豐收的榮景下，同時面臨價格僵化、市場滯銷與農家高齡化的多重挑戰，這都是日本農業界亟需正視的嚴肅課題。

稻米 日本 高齡化 農會

