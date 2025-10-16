外星人因無聊停止探索？疑科技不夠先進難被偵測

快訊

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導

數世紀以來，偉大的思想家們一直在思索，既然銀河系中有數千億顆行星，為何我們仍未看到地球以外存在智慧生命的任何確鑿跡象。

英國「衛報」（The Guardian）報導，如今，科學家正在思考一個有趣的可能性：如果外星人確實存在，他們的科技也許只比我們略勝一籌。而在探索完他們宇宙周遭一段時間後，就因為無聊而停止探索，進而使得我們難以探測到他們的存在。

這份新發表的論文所描述的情景，採納「徹底平凡性」的原則，否定了外星人透過掌握我們無法理解的物理學在宇宙中高速移動的可能性。相反地，該情景假設銀河系中的文明數量不多，且他們的科技成就並沒有比人類的技術高超太多。

馬里蘭大學（University of Maryland）巴爾的摩郡（Baltimore County）分校資深研究科學家、現駐美國國家航空暨太空總署（NASA）戈達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center）的寇貝特（RobinCorbet）表示：「我們認為，他們確實更先進，但領先幅度不大。就好比他們擁有的是iPhone 42，而不是iPhone 17。」他說：「這種說法更有可能、更自然，因為它並未提出任何極端的假設。」

寇貝特在檢視研究人員對「大沉默」（greatsilence）或費米悖論（Fermi paradox）的解釋後。提出了這個假設。費米悖論指的是，宇宙古老且浩瀚，理應存在外星文明，但至今卻沒有確切證據的矛盾現象。

寇貝特認為大多數理論都太過於天馬行空。例如，外星生命是否已經先進到難以被偵測？或許地球是外星人協定不干擾的「宇宙動物園」？又或者地球是銀河系中唯一有生命的星球？

搜尋地外文明計畫（SETI）長期聚焦於探測「技術特徵」（technosignatures）。先進的文明可透過建造強大的雷射信標來宣示存在，從其他行星即可觀測到。他們也可能派遣機器人探測器穿越銀河，或在太空建造巨型結構以利用恆星能量。甚至可能造訪其他行星，或在銀河系中留下文物，這些行為都能讓他們被看見。

但「徹底平凡性」原則則持不同看法。它對「大沉默」的解釋是：外星文明的科技能力只比我們略勝一籌時，就進入高原期。寇貝特表示：「他們沒有超光速技術，也沒有基於暗能量、暗物質或黑洞的機器。他們並未掌握新的物理定律。」

假設事實如此，外星文明將難以運行數百萬年的強力雷射信標，他們也不可能在行星間高速穿梭。即便用機器人探測器探索銀河系，他們也可能對回傳的資訊感到乏味，最終放棄太空探索。

寇貝特的論文雖然尚未經過同儕審查，但他猜測真相可能存在於「更為平淡無奇，因此較不令人恐懼的宇宙」中。他表示，與外星文明接觸「可能只會讓我們大失所望」。

卓瑞爾河岸天體物理學中心（Jodrell Bank Centre forAstrophysics）主任賈瑞特（Michael Garrett）讚賞這個「新穎的觀點」，但也提出疑慮。他表示：「這個假說把非常人性化的冷漠投射到整個宇宙。我很難相信所有智慧生命都如此單調乏味。」他還說，任何科技高原期都可能遠超我們現有能力的層次上。

賈瑞特在即將刊登於「太空學報」（ActaAstronautica）的論文中支持另一種理論。他表示：「我傾向於對費米悖論提出一個更大膽的推測：其他後生物文明發展極為迅速，導致我們根本無法察覺它們的存在。我希望我是對的，但也可能完全錯了。大自然總總在不經意間，給我們帶來意想不到的驚喜。」

