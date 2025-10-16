比利時火車擴大實施寧靜區 法國劃設親子和商務區

台灣高鐵近期推行「寧靜車廂」引發熱議。比利時試行「寧靜區」獲得好評，去年開始擴大實施；在法國，想要安靜的旅客可選頭等車廂或商務座位，帶小孩的家長則可選親子專區。

今年夏天在社群網站Reddit上，有人發文自述買了法國高速列車（TGV）頭等車廂，旁邊卻坐了一個帶著兩名幼童的家庭。發文者坦言，雖然知道幼童難免躁動，不該責怪，但由於前一晚睡眠不足，很想在旅途中補眠，因此主張法國國家鐵路公司（SNCF）應在TGV上規劃寧靜車廂。

相關議題在社群媒體有諸多討論，有人羨慕丹麥或義大利的寧靜車廂措施，甚至有人提議禁止兒童搭乘頭等車廂。

義大利國營鐵路公司（Trenitalia）將商務車廂和標準車廂分成「寧靜氛圍」（Silenzio）和「歡樂氛圍」（Allegro），在訂票時選擇寧靜氛圍的乘客可安靜休息或工作，選擇歡樂氛圍的人可自由聊天、走動，適合結伴出遊的朋友和家庭。

比利時國家鐵路公司（SNCB）2023年在兩條繁忙路線試行4個月的「寧靜區」，在這些區域不可聊天，手機須靜音，聽音樂、看影片或使用社群媒體須戴耳機。想聊天或講電話，或擔心小孩干擾他人的乘客可選擇其他車廂。

比利時國鐵去年9月引述一項調查結果表示，使用寧靜區的旅客多達9成感到滿意，因此決定擴大實施，逐步在主要城際列車上劃設寧靜區，以貼紙或圖示標明，無須額外付費。

比利時國鐵表示，在這些區域，建議乘客低聲說話、降低耳機音量，並將手機調為靜音。

法國國鐵也宣導不應打擾他人、手機應調靜音、通話應到車廂與車廂之間的通道等一般禮節，由於並非強制規定，若有人喧嘩，往往由列車員或其他乘客提醒降低音量，有時未必有效。

若乘客希望旅途中不受打擾，可選擇人數較少的頭等車廂，票價較高，但空間更寬敞，甚至有單人座位，或可預訂部分列車的寧靜區域（Espace Calme）座位。

此外，部分路線有頭等商務區（Espace BusinessPremière），持票乘客可使用車站貴賓室，上車後享有免費飲料及電子報刊，乘客多為商務人士，環境相對安靜，更適合工作、閱讀或休息。

TGV普通車廂另為家庭提供可預訂的親子專區（espace famille）；在頭等車廂和普通車廂也都有兩兩相對的4人座位供家庭或小團體預訂。

針對車廂寧靜議題，有社群媒體用戶指出，兒童雖有可能在旅途中哭鬧，但用手機開擴音看TikTok短影音、高聲講電話的成人同樣擾人，問題在於禮節和尊重，而非兒童。