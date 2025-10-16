高鐵「寧靜車廂」惹爭議 日本早已形成默契

台灣近期因高鐵「寧靜車廂」政策引發爭議，但對日本人而言，「不在電車上講電話」是最基本的公共禮儀。雖然違反規定不會受法律處罰，但為了不造成周圍乘客困擾，人們早已自發地遵守。

日本社會極為重視「不給他人添麻煩」，日常生活中常聽到「為了不造成困擾，請…」或「造成您的困擾，深感抱歉」等說法。

在電車上講電話被普遍視為「迷惑（添麻煩）行為」，即使沒有明文規定禁止，也被社會默契地認為是失禮。日本電車上隨處可見「請遵守車內禮儀」標語，廣播也會反覆提醒乘客。日本人甚至將手機「靜音模式」稱為「禮貌模式」（マナーモード），反映他們對「不在公共場所發出聲音」的重視。

隨著訪日旅客增加，偶爾會出現違反這項默契的情況，但只要不是KY（空気が読めない，不懂察言觀色）的人，初到日本也能立刻察覺車廂內的安靜氛圍。若有人大聲講話或通話，日本人多半不會當面指責，但會以嚴厲眼神表達不滿。因此，有些乘客接到電話時，會選擇提前下車，到月台講完再搭乘下一班。

在長途的新幹線列車上，安靜程度更甚，就連打開易開罐的聲音都可能讓人不好意思，更別提講電話。列車上也設有提示標語，建議有通話需求的乘客移至車廂間的連接通道，以免打擾他人。

根據日本民營鐵道協會在2024年10月至11月間進行的「車站與電車內禮儀」網路問卷（5314份回覆，可複選3項），「不顧周圍隨意咳嗽或打噴嚏」被視為最不禮貌的行為，獲50.5%受訪者選擇。

其次為「坐姿不良」，包括張開雙腿、將腳伸到走道等行為。第3為「大聲喧嘩與嬉鬧」，第4是「氣味過重」，如香水、洗衣精、化妝品等氣味。第5則是「上下車不守規矩」，例如堵在車門口。

若將觀察對象限定為「訪日外國遊客」，日本人最無法忍受的失禮行為是「大聲喧嘩與嬉鬧」，選擇比例達51.8%；其次是「行李放置方式」，包括行李箱與背包。日本有在電車上將背包背在胸前的默契，特別是在通勤高峰時段；外國旅客若不遵守這項習慣，常讓人感到焦躁。

第3是「在車站內通行方式」，例如擋住通道、隨意停下、不注意行進方向。第4是「上下車時的禮儀」，如不排隊、不遵守先下後上的原則。「在車廂內講電話」則排名第6。

值得注意的是，「氣味過重」排名逐年上升，且不僅限於臭味，過濃的香水、柔軟精氣味等也被視為「香害」。部分乘客對化學香料敏感，吸入後可能頭痛或感到噁心，尤其在擁擠的「滿員電車」中更為明顯。

因此，近來日本各地出現提醒標語與宣導海報，寫著「那股香味，對某些人來說是一種困擾」。內容指出，有民眾反映，柔軟精等香味產品導致頭痛或噁心，呼籲使用者理解「對你來說是舒適的香氣，對他人卻可能造成困擾」，提醒使用時體諒他人、注意適量。

日本的公共交通文化長期以來建立在「不造成他人困擾」的社會共識上，這種高度自律與他人意識，使車廂內的安靜不必靠制度或罰則維持，而是透過全民默契自然形成。隨著外國旅客增加，日本社會開始重視宣導「安靜與秩序」的車廂文化，旅客也應入境隨俗，別做「失格的旅人」。