觀光客不怕死！遇熊竟逼近拍照 日知床國立公園禁「尾隨干擾」

根據日媒「朝日電視台」報導，近來北海道的熊越來越不怕人，在砂川市民宅旁的稻田竟見棕熊大搖大擺的悠閒散步。當地獵友會指出，這頭熊把這一帶當作自己的勢力範圍，幾乎不把人類當威脅。

節目團隊於15日走訪知床半島觀察點，秋色漸濃，河岸出現一隻母熊，帶著小熊在溪中等候逆流產卵的鮭魚。多數遊客在安全距離拍照，但也有捧著長鏡頭的觀光客不聽勸告，一路往前逼近。

影片中可見橋墩下有一隻很大的棕熊，知床國立公園的巡查人員當場勸離緊追蹤熊拍照的觀光客，卻毫無作用。知床國立公園表示，園區規定與棕熊距離若未滿50公尺，就屬「尾隨干擾」，必須依法管制。不論是長時間在熊曾出沒的地點等待，或為了拍到「一張近照」而向前接近，都屬高風險行為。知床國立公園事務局長坦言，這些規定是為了人熊雙方的安全，但仍有人聽不進去。環境部門已加裝監視器與雙語告示，希望遊客能提高警覺，尊重野生動物也保護自我安全。

同一周，岩手縣花卷市一所幼兒園也傳出驚險一幕。14日下午2時許，約40名孩童正在午睡，一頭熊沿路走來，嗅聞園舍玻璃門並以前腳拍擊，之後再轉向後門。監視畫面顯示，牠進到園內徘徊約5分鐘才離開。園長說，幸好當時不是戶外活動時間，否則後果難料。